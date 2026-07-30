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▲日本避難所（圖/截自日本電視台）

熊本強震重創災區已進入第3天，隨著搜救與復原工作持續進行，避難所內的惡劣環境也逐漸浮上檯面。宇城市小川防災中心作為主要避難據點之一，目前已收容多達，但空調故障、手機訊號極差、缺乏個人隔間等問題接連曝光，加上災區持續籠罩在之下，讓避難民眾身心俱疲，直呼「今晚可能又睡不著了」。根據熊本縣宇城市政府說明，這波強震重創當地房屋，宇城市小川防災中心目前作為主要避難所使用，收容人數已達880人，自衛隊也進駐現場為居民提供飲用水。一名80歲的受災老婦人回憶，地震發生當下，家中天花板應聲塌落，她驚慌逃出屋外時玻璃窗全數碎裂，過程中腿部也不慎受傷，所幸順利撤離至避難所。她提到，家中水電在地震發生後隨即中斷，房屋損毀嚴重、暫時無法整理，只能先行撤離至體育館避難。她也透露，剛撤離時體育館內的空調原本還能運作，，此後環境變得又悶又潮濕，即便市政府後續調來多台大型電風扇，仍難以緩解悶熱，讓她昨晚整夜未能入眠，也擔憂今晚恐怕同樣難以成眠。熊本地震發生以來，災區持續籠罩在逼近攝氏35度的酷暑之下，儘管避難所內架設了多台大型電風扇運轉，但體育館空間挑高導致濕氣難以散去，悶熱感依舊明顯。撤離民眾雖獲配發紙箱與毛毯應急，但現場並，居民只能持續在紙箱上打地鋪，睡眠品質與隱私都難以獲得保障。除了高溫悶熱問題，避難所內的，加上手機訊號狀況極差，也讓民眾大感無助。一名50多歲的撤離民眾無奈表示，現場各家電信業者訊號都差到幾乎收不到，曾發生緊急傷患需要就醫，醫護人員卻因手機沒訊號、無法即時聯繫醫院，最後只能轉移到附近道路上才順利聯繫成功。這名民眾也直言，避難所僅發放紙箱根本不足以應付基本睡眠需求，希望市政府能夠提供更完善的避難環境。隨著災區電力供應與基礎設施修復工程持續進行，避難所內的空調、通訊、睡眠環境等民生問題，勢必牽動接下來每一天受災民眾的身心狀況。在酷暑與餘震雙重壓力下，如何加速改善避難所居住品質，也成為地方政府接下來救災工作中不容忽視的重要課題。