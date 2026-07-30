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高市府運發局攜手青年局，串聯「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」及「2026高雄霹靂舞國際大賽」，推出一系列國際街舞賽事、多元運動體驗及街舞文化活動，打造兼具競技、文化交流與全民參與的城市盛典。青年局「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」8月15日至16日率先登場；8月21日接續舉辦「高雄國標舞國際公開賽-台灣站」；最後由運發局8月29日至30日壓軸，舉辦「2026高雄霹靂舞國際大賽」，邀請世界四大冠軍齊聚高雄。「2026高雄霹靂舞國際大賽」最大亮點是四位世界冠軍舞者首度台灣同台，首屆奧運霹靂舞男子冠軍Phil Wizard以及女子冠軍Ami、2025Red Bull BC One全球總決賽冠軍Issin以及2025 WDSF霹靂舞世界錦標賽冠軍Shigekix等四位世界冠軍齊聚高雄。賽事總獎金高達新臺幣150萬元，預計吸引來自世界各地好手參與，展現高雄打造亞洲具影響力霹靂舞品牌賽事的企圖與實力。今年賽事首度移師衛武營戲劇院舉辦，將霹靂舞賽事帶進國際級劇場，為選手提供頂級的競技舞台以及觀眾劇場級視聽效果感受。除精彩賽事外，今年活動更與全球領先運動娛樂串流平台DAZN合作於衛武營榕樹廣場打造DAZN FanZone，規劃全民運動體驗區、展演舞台區、戶外轉播區及品牌互動攤位。現場亦準備豐富互動好禮，更有機會抽中韓國SIDIZ人體工學椅贊助人氣商品。運發局長侯尊堯表示，高雄市與運動部合作持續透過舉辦國際品牌賽事，邀請世界級選手來臺交流，持續提升高雄、台灣國際能見度。運發局與青年局通力合作讓更多市民朋友接觸街舞、參與運動，共同打造亞洲具影響力的霹靂舞品牌賽事及國際街舞交流城市。「2026高雄霹靂舞國際大賽」採免費索票入場，凡完成索票並入場觀賽的民眾，即可獲得DAZN七天免費觀看禮物卡。誠摯邀請全國民眾踴躍索票，走進高雄衛武營，近距離欣賞世界頂尖霹靂舞選手對決，更能體驗DAZN FanZone豐富互動、抽限量大獎，共同感受高雄夏日最熱血的街舞盛典。