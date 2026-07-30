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小熊貓正式在台北市立動物園亮相，上海官方團原本也預計來台，但遭陸委會以有統戰疑慮拒絕。對此，今（30）日陸委會副主委梁文傑表示，成員有18人，陸委會同意13人，希望只有單純動物園間的交流，「不需要一些負責做統戰工作的人來」，但北市府後來也未提出申請。梁文傑強調，這次上海團的成員包括國台辦正副主任、上海官方媒體、上海市副秘書長，還有各個局處，一共18人。如果是純粹動物園的交流，那就讓專業人士像是動物園、綠化管理局、水務局來。不過，國台辦主任、副主任、上海的官方媒體以及上海市副秘書長等人，以現在兩岸狀況來看，對岸對台灣的打壓手法，陸委會認為不宜准許。關於這部分有跟台北市政府溝通，18個人裡面，同意了13個人，「不需要一些負責做統戰工作的人來」。但顯然這讓北市府不太滿意，所以他們後來就沒有申請。不過小熊貓正式亮相，上海團來台成員因有統戰疑慮而無法參與相關記者會，那是否影響年底在台北舉辦的雙城論壇？對此，梁文傑認為，現在講雙城論壇還太早，因為才 7 月，而且台北市政府也沒有跟陸委會提出這個活動。