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央行利率連9凍 多數理事支持理由曝光

央行利率不宜再按兵不動 有2位理事認為現在是不錯的升息時機

AI帶動台灣經濟高成長 多位理財也擔心產業發展所得不均問題

中央銀行今（30）日公布今（115）年6月理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，多數理事認為，在政府持續透過能源價格平穩機制等供給面措施穩定物價下，今年國內通膨仍屬溫和、可控，加上台灣經濟成長主要由AI相關產業帶動，非AI產業及內需表現相對疲弱，支持政策利率維持不變。不過，也有2位央行理事表達，目前是調升利率，使貨幣政策正常化的好時機，可以抑制通膨預期。多位理事表示，通膨方面，在政府積極採行能源價格平穩機制等供給面措施穩定物價下，預期本年台灣通膨率仍屬溫和、可控；另今年台灣經濟成長動能強勁，但主要集中於AI相關產業，其他產業表現較弱，產業間發展呈現分化現象，故支持政策利率維持不變。其中，有位理事指出，我國目前雖面臨物價上行風險，但維持政策利率不變，可保留一定政策空間，較具有因應未來不確定性的彈性。數位理事表達，未來仍須持續關注通膨發展及民眾通膨預期。其中，有位理事認為，目前尚無必須調整政策利率的理由，惟須持續關注國際政經情勢、天候及油價等不確定因素對國內通膨趨勢的影響；且通膨壓力仍存，若中東衝突再起，則通膨問題恐棘手。另位理事表示，政府穩定物價的措施，長期而言仍須回歸市場機制運作，另油價逐步回落，也將對未來幾個月後的物價產生影響，故儘管央行政策利率維持不變，但仍須對外傳達抑制通膨的決心，來抑制民眾的通膨預期。不過，也有位理事表達，央行利率不宜再按兵不動，且此時是不錯的升息時機。今年5月CPI年增率及央行預估6月CPI 年增率均超過2%；另核心CPI能更精準反映市場中長期、根本的通膨趨勢，而核心物價領先指標構成項目已呈現上漲趨勢，故需審慎因應。由於貨幣政策效果有落後時間，現正面臨通膨壓力，若在此時升息，可能對於降低通膨預期較有效果。目前已觀察到長天期利率上揚及長短期利差擴大的情形，須留意市場對於未來通膨預期可能產生變化。此外，今年1至3月實質總薪資負成長產業的受僱員工人數高於去年，故應在適當時機採取貨幣政策，抑制通膨壓力。另一位理事同樣認為，目前是調升利率使貨幣政策正常化的好時機。根據央行物價預測，今年6月之後及全年CPI年增率預測值均高於2%；另目前國際油價仍居高，且生產者物價指數（PPI）年增率持續上升，而研究顯示油價轉嫁到CPI的最重要管道就是PPI。再就驅動台灣通膨的因子來看，目前本行預估的需求因子進一步擴張，供給因子的緊縮幅度亦擴大，將成為未來物價上漲的隱憂；此均顯示未來消費者物價膨脹走勢不容樂觀。此外，當通膨再度提高後，台灣1年期定期存款實質利率轉為負值，顯示台灣政策利率過於寬鬆。也有多位理事關注AI帶動台灣經濟高成長，但產業發展及所得不均問題。其中，有位理事認為，本年經濟係多年來罕見的高成長，惟經濟成長果實在不同產業及族群間的分布不均，除AI相關產業受益較為明顯，低所得族群難以分享到成果。另位理事指出，自上年第3季以來民間消費動能增溫，工業及服務業受僱員工實質薪資雖呈正成長，惟近 70%受僱員工名目經常性薪資低於平均數，AI帶動所得成長但所得分配不均問題須加以考量；故若此時升息，低所得家庭將承受較大壓力。有位理事亦表示，目前台灣經濟，外需優於內需，且外需中 AI 產業又優於非 AI 產業，呈現分化發展；貨幣政策是以整體經濟為考量的總體政策，任何政策利率的調整，宜審慎評估對不同產業及族群的影響。