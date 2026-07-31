勞保局 7 月最後一波給付於今（31）日入帳！根據勞保局行事曆，本日共有 6 筆款項發放，包括國保喪葬給付、老年年金、遺屬年金、身心障礙年金，以及產檢與陪產假薪資補助。其中「國保喪葬給付」最高可領 10 萬 5,515 元，但設有嚴格的 5 年請領時效，逾期未提出將視同放棄、直接充公，提醒民眾務必留意權益。
🟡國保喪葬最高領十萬！請領資格與五條件懶人包
今（31）日入帳的重頭戲之一為國民年金保險「喪葬給付」。勞保局表示，要成功領取這筆最高超過 10 萬元的現金補助，必須符合以下條件與備齊文件：
1. 加保期間身分： 被保險人必須是在「國保加保期間（65歲前）」死亡；若是在退保期間或 65 歲以後死亡，則不符請領資格。
2. 請領對象限制： 必須由「實際支出殯葬費的人」提出請領。
3. 給付金額計算： 按死亡當月之國保月投保金額一次發給 5 個月。自 2026 年 1 月 1 日起，國保月投保金額調升至 21,103 元，若被保險人於今年死亡，可領取 105,515 元（21,103元×5）；若死亡於 112 年至 114 年間，則按當時月投保金額 19,761 元計算，發給 98,805 元。
4. 必備證明文件： 需填妥申請書並附上申請人身分證正反影本、存簿封面影本、死亡證明書（或相驗證明書）、載有死亡登記之戶口名簿影本，以及「支付殯葬費證明文件正本」。
5. 申請管道： 備齊文件後寄送至「勞保局國民年金組（台北市中正區濟南路二段42號）」或送交各地辦事處。
🟡注意五年請求權上限！逾期未申領將直接充公
民眾特別需要注意的是，本項給付設有嚴格的「5 年請求權時效」！申請人必須在被保險人死亡次日起算 5 年內提出申請；如果超過 5 年才向勞保局提出，將視同放棄權益，勞保局會直接核定不予給付，這筆錢也將無法領取並直接充公。
🟡還有五筆給付今天入帳！年金與產檢補助一起領
除了喪葬給付外，今日還有另外 5 筆款項同步劃撥入帳：
國保老年年金給付： 年滿 65 歲且按時繳納保費者即可申請，月領 4,049 元起。
國保遺屬年金給付： 被保險人身故後，符合條件之遺屬可月領 4,049 元起。
國保身心障礙年金與併計勞保年資： 重度身障者每人每月基本保證 5,437 元，若有勞保年資可合併計算。
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助： 勞工依法享有 7 天產檢及陪產假，雇主給付第 6、7 天薪資後，可向勞保局申請全額薪資補助。
🟡八月還有19筆要發！八月入帳行事曆一次看
錯過 7 月給付的民眾別灰心，勞保局 8 月份還安排了多達 19 筆款項預定入帳，請大家先記下日期準備刷存摺：
8 月 6 日、13 日、20 日、27 日： 國民年金保險生育給付（週週入帳）
8 月 14 日： 國民年金保險喪葬給付
8 月 20 日： 老農津貼、農民月退休儲金
8 月 25 日： 國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付
8 月 28 日（發錢高峰期）： 勞保年金給付、勞退月退休金（首發+續發）、災保年金給付、災保失能照護補助
8 月 31 日（月底大壓軸）： 國保老年年金給付、國保身障年金給付（含併計勞保）、國保遺屬年金、國保喪葬給付、產檢假與陪產假薪資補助
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今（31）日入帳的重頭戲之一為國民年金保險「喪葬給付」。勞保局表示，要成功領取這筆最高超過 10 萬元的現金補助，必須符合以下條件與備齊文件：
1. 加保期間身分： 被保險人必須是在「國保加保期間（65歲前）」死亡；若是在退保期間或 65 歲以後死亡，則不符請領資格。
2. 請領對象限制： 必須由「實際支出殯葬費的人」提出請領。
3. 給付金額計算： 按死亡當月之國保月投保金額一次發給 5 個月。自 2026 年 1 月 1 日起，國保月投保金額調升至 21,103 元，若被保險人於今年死亡，可領取 105,515 元（21,103元×5）；若死亡於 112 年至 114 年間，則按當時月投保金額 19,761 元計算，發給 98,805 元。
4. 必備證明文件： 需填妥申請書並附上申請人身分證正反影本、存簿封面影本、死亡證明書（或相驗證明書）、載有死亡登記之戶口名簿影本，以及「支付殯葬費證明文件正本」。
5. 申請管道： 備齊文件後寄送至「勞保局國民年金組（台北市中正區濟南路二段42號）」或送交各地辦事處。
民眾特別需要注意的是，本項給付設有嚴格的「5 年請求權時效」！申請人必須在被保險人死亡次日起算 5 年內提出申請；如果超過 5 年才向勞保局提出，將視同放棄權益，勞保局會直接核定不予給付，這筆錢也將無法領取並直接充公。
🟡還有五筆給付今天入帳！年金與產檢補助一起領
除了喪葬給付外，今日還有另外 5 筆款項同步劃撥入帳：
國保老年年金給付： 年滿 65 歲且按時繳納保費者即可申請，月領 4,049 元起。
國保遺屬年金給付： 被保險人身故後，符合條件之遺屬可月領 4,049 元起。
國保身心障礙年金與併計勞保年資： 重度身障者每人每月基本保證 5,437 元，若有勞保年資可合併計算。
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助： 勞工依法享有 7 天產檢及陪產假，雇主給付第 6、7 天薪資後，可向勞保局申請全額薪資補助。
錯過 7 月給付的民眾別灰心，勞保局 8 月份還安排了多達 19 筆款項預定入帳，請大家先記下日期準備刷存摺：
8 月 6 日、13 日、20 日、27 日： 國民年金保險生育給付（週週入帳）
8 月 14 日： 國民年金保險喪葬給付
8 月 20 日： 老農津貼、農民月退休儲金
8 月 25 日： 國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付
8 月 28 日（發錢高峰期）： 勞保年金給付、勞退月退休金（首發+續發）、災保年金給付、災保失能照護補助
8 月 31 日（月底大壓軸）： 國保老年年金給付、國保身障年金給付（含併計勞保）、國保遺屬年金、國保喪葬給付、產檢假與陪產假薪資補助