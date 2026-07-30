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2026年台北羽球公開賽男雙16強，衛冕冠軍、頭號種子「麟榤配」王齊麟、邱相榤今（30）日以21：13、24：22擊敗日本組合中靜悠斗、綠川大輝，不僅殺進8強，也在主場收下難得的2連勝。賽後兩人坦言，第二局一度受到場地風向影響，幸好最後穩住陣腳逆轉局勢。同時王齊麟也談到昨天特地前來加油卻還沒看到比賽就必須先「閃人」的前搭檔、現任運動部長李洋，他笑說：「希望可以打到後面一點，讓他之後還有機會可以來看。」世界排名第13的王齊麟、邱相榤，正是在台北公開賽拿下兩人合拍後首座冠軍，不過今年4月亞錦賽起一路到上週中國公開賽，兩人苦吞6連敗，狀態陷入低潮。回到熟悉的台北小巨蛋後，兩人終於重新找回贏球節奏，昨天先突破連敗陰霾，今天再以直落二擊敗日本組合，成功晉級男雙8強，也讓衛冕之路還能延續下去。雖然首局打得相當流暢，但第二局雙方一路拉鋸，直到24：22才由「麟榤配」驚險收下比賽勝利。王齊麟透露，最大的變數來自場地風向：「第二局其實順風位有點神奇，不管第一局還是第二局，在順風位幾波進攻失誤都蠻多的，比較難掌握風向，所以沒有第一局那麼流暢。」他表示，日本組合在發接發站位也準備得相當充分，讓兩人打得更加辛苦，「好險後面有把那股氣頂住，雖然落後，但還是耐心一顆一顆打。」邱相榤則認為，自己在第二局後段打得太急，「分數一直沒有拉開時，自己變得比較急躁，整場防守定位沒有很好，挑球也沒有辦法限制對方，所以一直沒有反擊機會，這是接下來要再討論、加強的地方。」前搭檔李洋今年以運動部長身分重返台北公開賽，原本打算到場替王齊麟加油，不過昨天因賽程一路延誤，「麟榤配」直到深夜近11點才登場，李洋因今天須赴立法院開會，只能提前離場。李洋今早赴立法院參與「電子競技運動發展基本法草案」審查會議時透露，自己昨晚還特別跟王齊麟說「歹勢，我等不到你，可能要先離開了。」王齊麟今日賽後則表示：「他今天要去立法院，比較辛苦，本來就不能太晚睡。希望我們可以打到後面一點，之後他還有機會來看。」此外，王齊麟也透露兩人其實星期二才剛一起作東請馬來西亞羽球好手謝定峰吃飯。回到奪冠福地，王齊麟坦言主場氛圍確實帶來不同感受，「回家的感覺真的很不一樣，進場後都是滿滿替我們加油的聲音，所以內心比較踏實，也希望拿出最好的一面給大家看。」