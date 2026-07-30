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「和他對位真的很艱難。尤其是作為一個大個子，你會面對很多擋拆。你會被拉到一打一。」

歐文長年高居球員投票間的榜首，主因在於他擁有現役最頂尖的運球突破能力，以及與生俱來的終結手感

美媒在分析比賽實戰單打數據，如Isolation PPP、得分效率時，SGA則是其中佼佼者

包含「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmp）、雷納德（Kawhi Leonard）與文班亞馬（Victor Wembanyama）等人，也都曾進入榜單，三人的特色都是在身體能力上，具有輾壓其他球員的實力

▲「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與文班亞馬（Victor Wembanyama）都被認為是現役最難防守的一對一球員。（圖／取自NBA官方X）

洛杉磯湖人今年休賽季找來魯尼（Kevon Looney）補強替補中鋒缺口，當他近期受訪時，被問到聯盟中最強一對一單挑最強球員是誰，他秒答新隊友唐西奇（Luka Doncic），但外媒《The Athletic》每一年都會匿名訪問NBA球員，得到的答案卻不太相同，歐文（Kyrie Irving）曾連續壟斷這份榜單6年，近2年則都由「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲得。魯尼笑說，「唐西奇會針對你，讓你不得不去一對一防他，而他可能是聯盟裡最難一對一防守的球員。」魯尼提到過去效力勇士時，不論是面對獨行俠版本的唐西奇、或是轉戰湖人後的他，都多次在擋拆後討教過唐西奇一對一的無解實力，「所以我很興奮能和他成為隊友、向他學習，還有和他打擋拆配合。他可能是聯盟裡最好的擋拆球員。所以，我很期待聽到他希望我該如何掩護。」關於一對一最強球員這件事，過去外媒《The Athletic》都會在球季開打前公布一整季的相關投票，，外媒也提到，歐文是破壞防守者重心能力最強的後衛，但仍有缺點，包含面對中大型側翼時，她的身材劣勢會被放大，影響到把握性。，他擁有6尺6吋身高，極強的身體控制能力與中距離，雖然體能不算出色，但總能運用變速擊敗防守者，製造大量的罰球機會。此外，，《The Athletic》分析道，「在無限制運球或允許身體對抗的一對一對決中，他們都是無解的存在。」