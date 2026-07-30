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白海豚仍有增強空間！強度不排除超越巴威、辛樂克

▲白海豚未來路徑，吳聖宇表示，8月4日至5日前，各模式看法相當一致，白海豚將先朝西北西移動，再受太平洋高壓引導逐漸偏西，但從8月6日接近琉球以東後，各模式開始出現明顯分歧。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

未來路徑分歧增大！白海豚走向劇本一次看

白海豚颱風持續增強，天氣職人吳聖宇今（30）日在臉書分析，目前白海豚已達強烈颱風等級，未來24至48小時不排除進一步增強，甚至有機會超越先前的巴威、辛樂克；而即將接近台灣時，白海豚颱風路徑預測也讓各模式開始出現明顯分歧，目前主要有兩種情境，，之後併入季風低壓。吳聖宇表示，目前白海豚已達強烈颱風等級，依中央氣象署公布的強度，已與巴威、辛樂克相當，未來24至48小時仍有持續增強空間，「不排除有超越前2者的機會」，但實際仍須觀察後續發展。吳聖宇也補充，多數模式預估約72小時後，隨著海氣環境逐漸轉差，白海豚颱風強度將開始減弱。雖然白海豚未來強度預估會逐步下降，但吳聖宇指出，多數模式認為白海豚外圍環流與颱風本體都有擴大的趨勢，後續可能歷經多次眼牆置換，甚至發展成環狀颱風結構。他分析，若沒有太大意外，白海豚接近到足以影響台灣天氣時，可能已降為中度颱風，但「可能是一個相當大隻的中颱，情況跟巴威颱風類似。」若形成明顯環狀颱風，雖然強度較強颱時弱，但暴風圈半徑可能更大，且維持中颱強度的時間也可能拉長。至於白海豚未來路徑，吳聖宇表示，8月4日至5日前，各模式看法相當一致，白海豚將先朝西北西移動，再受太平洋高壓引導逐漸偏西。而到了8月6日接近琉球以東後，各模式開始出現明顯分歧，目前主要有兩種情境，一是沿太平洋高壓邊緣轉向西北，朝長江口、上海一帶前進；另一種則維持偏西，經台灣北方海域後朝浙江登陸，之後併入季風低壓。此外，也有少數模式預測颱風將大幅北轉，朝黃海或韓國方向前進。吳聖宇提醒，目前討論的都是超過一周後的預報，，由於模式分散度仍高，後續路徑及影響仍有相當大的調整空間，「需要繼續觀察。」