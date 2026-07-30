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許多狗主人出國，都得把飼養的犬隻安置在貨艙運輸籠，但德國漢莎航空集團旗下義大利航空公司ITA Airways宣布，自8月3日起將推出歐洲首創的大型犬客艙服務，符合規定的犬隻將可直接在客艙陪伴主人搭機。ITA Airways 宣佈推出「大型犬登機」（Large Dog On Board）服務目的在讓體重不超過 30 公斤 的犬隻能在無須使用寵物籠的情況下，搭乘指定「大型犬」定期航班的機艙。該服務於即日起開放購買，並自 8 月 3 日 起正式營運。旅客須於航班起飛前至少四天，透過 ITA Airways 客戶資訊協助辦公室（CIAO）進行預訂。在此服務正式推出前，航空公司已於去年九月在米蘭林納特（Milan Linate）飛往羅馬菲烏米奇諾（Rome Fiumicino）的航班上完成首次示範飛行，當時共有兩隻大型犬在未使用寵物籠的情況下於機艙內搭乘。在第一階段，「大型犬登機」服務將率先適用於 ITA Airways 營運的指定國內航班，並須符合義大利民航局（ENAC）授權許可之機上大型犬最大數量限制。隨著「大型犬登機」服務的推出，機艙內最多可運送兩隻大型犬，商務艙一隻（體重上限 30 公斤），經濟艙一隻（體重上限 15 公斤），且將安置於專屬區域。在服務推出的前兩個月內，機上最多同時允許兩隻標準體型犬隻（體重上限 10 公斤）搭乘（僅限經濟艙，且須與大型犬保持至少八排座位以上的距離）。隨後，標準體型犬隻的名額將增加至四隻。ITA Airways 計劃在經相關主管機關逐步審查限制與流程後，將此服務推廣至更多國內航班並擴展至國際航班。在航班中導入此項服務後，ITA Airways與義大利民航局（ENAC）的犬隻機艙運輸新規，成為歷史性里程碑。ITA Airways 執行長兼總經理 Joerg Eberhart 表示，「我們傾聽了顧客的心聲，並與民航局合作我想對 ENAC 表示感謝，讓旅客能與狗狗們同行，避免分離，使整家人的飛行體驗更加舒適。這一成就了我們推廣創新、負責任之航空旅行的承諾，並完美結合了顧客關懷、犬隻福祉以及對安全規範的全面合規。」