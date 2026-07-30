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陳菁徽問專家會議學者名字 石崇良：須徵詢同意

中聯致癌油爆發至今，也演變成政治攻防。而立委今（30）日在立法院質詢時，詢問當時20%以上油品產品下架的標準是如何訂定、專家會議參與人員有誰，且中聯公司有列席？衛福部長石崇良回應，專家會議分為兩段，第一段是針對中聯事件進行專家會議討論修正，且是針對中聯提出重新復工，進行審查說明「不能復工」一事。國民黨立委陳菁徽今（30）日在立法院衛環委員會質詢詢問，中聯大豆致癌油事件的20%以上產品下架如何訂定、會議記錄在哪？參加人員又有誰？專家會議中，甚至有中聯公司列席，而列席人員現在是否收押？石崇良提到，專家會議有兩段，第一段針對中聯事件的專家討論，7月1日查廠後，針對中聯的問題提出修正；他提到，會議中也決定，以中聯提出的修正方式「沒有復工可能」。陳菁徽也持續追問多次「那天誰列席？」「中聯公司的誰列席？」石崇良說，可以提供，會議紀錄都有提供給索資委員，但專家學者的姓名提供須徵詢其同意。陳菁徽再度質疑，為什麼沒辦法在會議出示姓名、專業背景、請問是哪一條法條？石崇良回應，這個事件已經過度政治化，必須讓專家不受其他干擾，不然以後重大會議決定要尋找專家難度會變高。雙方一來一往後，陳菁徽詢問「中聯是誰出席專家會議？」石崇良提到，是被收押的總經理余凌沖，但是報告製程。根據食藥署公開資料顯示，7月4日共召開專家會議及食品公協會會議，其中專家會議邀集食品安全、毒理學、食用油脂加工等領域專家學者，並邀請行政院食品安全辦公室及中聯公司列席，檢視事件調查相關資料，協助釐清可能原因，並就原料管理、製程管控及自主監測等面向提出精進建議；食品公協會會議則邀集14個食品產業相關公協會，決定下架回收階層。