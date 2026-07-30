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台電二期本該2025年完工 台電：若遭罰將向富崴求償

台電離岸風電二期原定去年底完工，但因為承攬商富崴能源受到工程成本受通膨、戰爭影響而導致施工不順，導致工程並不順利。台電今（30）日表示，離岸二期計畫陸域、風機部分尚有30座待安裝，整體進度完成超過90%，目標在今年底前完工。台電離岸風電二期原定去年底完工，離岸二期計畫陸域、海事工程包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜均已全數完工，風機部分尚有30座待安裝，整體進度完成超過90%。台電表示，台電與富崴能源本來就有條款，可以由台電直接接管；接管之後，台電同樣會與台電二期原始設備製造商（OEM）維斯塔斯（Vestas）簽約，完成風機安裝部分；富崴後續會支援，安裝所需費用將計入台電與富崴總契約價金中扣除。台電補充，Vestas已經開始進行安裝，按照3天裝1支風機，就是盡量今年底完成。據行政契約，台電二期應在2024年完成，「所有風力機組之水下基礎設置」或「全部設置總容量50%已完工併聯」，並在2025年底完工併網，若超過時間將會面臨保證金扣除及開罰。能源署表示，台電目前以颱風、疫情為由提出展延，目前尚未拍板展延時間，若施工時間超過展延時間，就會對台電開罰，扣除保證金。對此，台電進一步說明，因為富崴在工程會協調下，完工時間也多展延99天到今年4月，且追加約55億元工程款，目前還在計算逾期情況。而若能源署核定展延時間，台電又因風場開發延宕遭能源署開罰，將會進一步向富崴求償。