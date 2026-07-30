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台灣銀行業也跟著台積電前進美國亞利桑那州鳳凰城！金管會今（30）日同意彰化銀行向美國主管機關，申請設立鳳凰城代表人辦事處。而目前本國銀行在亞利桑那州已有1家代表人辦事處及1家貸款辦公室。截至115年6月底止，彰銀已設立的海外分支機構包括中國大陸子行、紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行、馬尼拉分行及東京分行大阪出張所，另於緬甸仰光設有1家代表人辦事處。彰銀近年來積極拓展海外營運版圖，因應全球產業供應鏈重組及台商海外布局趨勢，持續強化國際金融服務網絡。目前籌備中的海外據點包括馬來西亞納閩分行、澳洲雪梨分行及加拿大多倫多分行。鳳凰城代表人辦事處設立後，將成為彰銀在美國的第3個據點，透過與既有美國據點紐約分行及洛杉磯分行相互串聯，提供企業更即時、完整且多元的跨境金融支援，協助企業掌握全球市場商機，穩健拓展國際版圖。亞利桑那州鳳凰城憑藉完善的產業聚落、優質投資環境及政策支持，近年來已成為全球半導體及高科技產業重要發展中心，其中隨著台積電晶圓廠的大規模投資，以台積電為核心的供應鏈於當地形成臺商產業聚落。2026年5月台灣於當地設立「鳳凰城台灣貿易投資中心」，作為雙邊經貿合作的前哨站，此趨勢顯著帶動設備融資、供應鏈金融及跨境資金調度等多元金融需求。不過，目前鳳凰城的金融體系仍以大型美資及區域銀行為主，在金融服務供給相對短缺的現況下，彰銀表示，鳳凰城代表人辦事處的成立將具有先行者優勢，可就近提供市場資訊蒐集、商情分析、客戶關係維護及業務推展等服務，深化與當地企業及台商客戶的合作關係，並為將來升格分行奠定穩固的業務基盤。彰銀強調，未來將持續秉持穩健經營、風險控管及永續發展理念，配合國家金融政策及產業發展方向，積極拓展海外服務據點，深化國際金融合作，提供客戶更優質、專業且完善的金融服務，朝向成為企業最值得信賴的國際金融夥伴持續邁進。金管會則表示，我國有11家銀行在美國設立分支機構共25家分行、3家子行及4家代表人辦事處，於亞利桑那州則有1家代表人辦事處及1家貸款辦公室。在美已有設立分行的11家銀行包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、永豐銀行、玉山銀行、中國信託銀行。