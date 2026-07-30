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中華職棒中信兄弟超級工具人張仁瑋昨（29）日敲出本季第3支「首局首打席全壘打」，追平隊友宋晟睿，並列隊史單季最多，聯盟紀錄則是2011年統一7-ELEVEn獅外野手劉芙豪的單季5轟。張仁瑋今（30）日指出，自己非大砲型，不會刻意追求全壘打，上場只想保持好的揮棒；張仁瑋坦言，其實打開路先鋒壓力大，「對方投手狀況如何，全都是我第一個接受，要馬上給隊友情報。」至於聯盟紀錄，張仁瑋回應，「想太多！」張仁瑋前役首打席從桃猿洋投威能帝手中敲出本季第3轟，且是個人單季第3支「首局首打席全壘打」，追平隊友宋晟睿去年創下的紀錄，並列兄弟隊史單季最多。若以全聯盟計算，張仁瑋與多位退役球員並列第3，2011年統一獅劉芙豪單季5轟至今仍是聯盟紀錄，2007年La New熊黃龍義以4支排第2。張仁瑋笑說，自己也不清楚為何首局開轟率這麼高，「我打第一棒，上去不想要有不好的揮棒，不要追打變成軟弱滾地球，雖然一定會發生，但要盡量避免。」張仁瑋知道自己不是大砲型，因此攻擊時不會刻意追求全壘打，「應該都是剛好是好的揮棒，順順的打。」張仁瑋去年繳出2轟，今年3支全壘打已經是生涯新高，他卻坦言，每支全壘打都有一種不會出牆的感覺，「我打出去都全力跑，也沒有確信步。有時候連球都沒看到，是看到裁判手勢才知道過了。」張仁瑋坦言，開路先鋒位置不好扛，「我覺得壓力比較大，因為是第一個上去打，對方投手狀況如何，全都是我第一個接受，要馬上給隊友情報。」被問到想不想挑戰單季5支「首局首打席全壘打」的聯盟紀錄，張仁瑋想都沒想，「想太多！我先穩定敲安打吧。」