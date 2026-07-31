財政部「青安貸款 3.0」將於明（8/1）日正式上路！新版方案除了延續利息補貼外，更首度增設借款人年齡、年所得與房屋總價等三大門檻，並對新婚及育兒家庭調高貸款額度最高至 1,500 萬元。《NOWNEWS今日新聞》依據財政部國庫署最新公布之「青年安心成家貸款（青安3.0）」問答集，整理出「十大 Q&A 懶人包」，舊件還在審能撤案重辦嗎？違規出租有何懲罰？申辦前一次看懂！
🟡青安3.0明天上路！十大必看QA懶人包
Q1：什麼時候可以申請？哪些銀行辦理？
申辦期間自 115 年 8 月 1 日起至 118 年 7 月 31 日止，撥款日至遲不得逾 118 年 10 月 31 日。由臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台企銀等 8 大公股銀行辦理。
Q2：舊件還在審理中、尚未撥款，能撤案重新申辦青安 3.0 嗎？
可以！115 年 7 月 31 日以前申辦舊案者，若符合新婚（結婚2年內）或孕有胎兒、育有未成年子女條件，且銀行「尚未撥款」，得檢附證明文件向公股銀行申請撤案，並於同日重新申辦適用青安 3.0 方案。
Q3：誰符合「無自有住宅」申辦資格？
借款人須為成年人。以申辦時借款人本人、配偶及未成年子女名下均無建物資料為原則。單身、離婚（含具監護權之未成年子女）均可申辦。若僅持有停車位、靈骨塔位，經銀行審認後仍視為無自有住宅。
Q4：利息補貼補多久？利率是多少？
實施「3+3」年利息補貼機制。前 3 年享有政府與公股銀行聯合補貼 2 碼（補貼後利率約 1.775%）；第 4 年起每年補貼減少半碼，直至期滿回復原利率。自 115 年 8 月 1 日起新申貸案件取消二段式與混合式利率，統一僅適用「一段式機動利率」。
🟡設年齡所得房價門檻！婚育額度最高1500萬
Q5：青安 3.0 新增了哪些資格條件與門檻？
新版新增三大門檻：1. 借款人申貸時須未滿 50 歲，且「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過 80；2. 借款人「本人」年所得總額不得超過 200 萬元；3. 房屋鑑價或買賣總價上限為臺北市 3,500 萬元、新北市及新竹縣市 2,500 萬元、其餘縣市 2,000 萬元。
Q6：新婚與育兒家庭貸款額度有多少？
一般戶最高貸款額度為 1,000 萬元；申請日前 2 年內完成結婚登記之「新婚家庭」，最高調高至 1,200 萬元；育有未成年子女之「育兒家庭」，最高調高至 1,500 萬元。
Q7：可以跟內政部「自購住宅利息補貼」併用嗎？
可以！本貸款得與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用，享雙重優惠。
🟡自住切結違規出租將追回！限貸一次看5P
Q8：貸款成數跟年限每個人都能拿滿嗎？
不一定！最高可貸 8 成、年限最長 40 年（含寬限期 5 年），但公股銀行仍須遵循徵授信「5P 原則」，依個人信用、還款能力及擔保品狀況綜合評估，非每案皆可拿滿上限。
Q9：買房出租可以申請嗎？被查到違規會有什麼懲罰？
絕對不行！借款人須簽訂自用住宅切結書。不論是房間分租、整層出租、頂樓加蓋出租或作為公益出租人，均屬違規。經查獲將立即停止利息補貼，並追回溢領之補貼利息，同時重新核定貸款條件。
Q10：「限貸一次」怎麼認定？先前辦過還能再辦嗎？
自 112 年 8 月 1 日起，只要曾獲貸青安貸款或農業金融機構之「農安貸款」者，終身不得再次申辦青安貸款。
資料來源：財政部國庫署「青年安心成家貸款」問答集(青安3.0)
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Q1：什麼時候可以申請？哪些銀行辦理？
申辦期間自 115 年 8 月 1 日起至 118 年 7 月 31 日止，撥款日至遲不得逾 118 年 10 月 31 日。由臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台企銀等 8 大公股銀行辦理。
可以！115 年 7 月 31 日以前申辦舊案者，若符合新婚（結婚2年內）或孕有胎兒、育有未成年子女條件，且銀行「尚未撥款」，得檢附證明文件向公股銀行申請撤案，並於同日重新申辦適用青安 3.0 方案。
Q3：誰符合「無自有住宅」申辦資格？
借款人須為成年人。以申辦時借款人本人、配偶及未成年子女名下均無建物資料為原則。單身、離婚（含具監護權之未成年子女）均可申辦。若僅持有停車位、靈骨塔位，經銀行審認後仍視為無自有住宅。
Q4：利息補貼補多久？利率是多少？
實施「3+3」年利息補貼機制。前 3 年享有政府與公股銀行聯合補貼 2 碼（補貼後利率約 1.775%）；第 4 年起每年補貼減少半碼，直至期滿回復原利率。自 115 年 8 月 1 日起新申貸案件取消二段式與混合式利率，統一僅適用「一段式機動利率」。
Q5：青安 3.0 新增了哪些資格條件與門檻？
新版新增三大門檻：1. 借款人申貸時須未滿 50 歲，且「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過 80；2. 借款人「本人」年所得總額不得超過 200 萬元；3. 房屋鑑價或買賣總價上限為臺北市 3,500 萬元、新北市及新竹縣市 2,500 萬元、其餘縣市 2,000 萬元。
Q6：新婚與育兒家庭貸款額度有多少？
一般戶最高貸款額度為 1,000 萬元；申請日前 2 年內完成結婚登記之「新婚家庭」，最高調高至 1,200 萬元；育有未成年子女之「育兒家庭」，最高調高至 1,500 萬元。
可以！本貸款得與內政部「自購住宅貸款利息補貼」搭配使用，享雙重優惠。
🟡自住切結違規出租將追回！限貸一次看5P
Q8：貸款成數跟年限每個人都能拿滿嗎？
不一定！最高可貸 8 成、年限最長 40 年（含寬限期 5 年），但公股銀行仍須遵循徵授信「5P 原則」，依個人信用、還款能力及擔保品狀況綜合評估，非每案皆可拿滿上限。
Q9：買房出租可以申請嗎？被查到違規會有什麼懲罰？
絕對不行！借款人須簽訂自用住宅切結書。不論是房間分租、整層出租、頂樓加蓋出租或作為公益出租人，均屬違規。經查獲將立即停止利息補貼，並追回溢領之補貼利息，同時重新核定貸款條件。
Q10：「限貸一次」怎麼認定？先前辦過還能再辦嗎？
自 112 年 8 月 1 日起，只要曾獲貸青安貸款或農業金融機構之「農安貸款」者，終身不得再次申辦青安貸款。
資料來源：財政部國庫署「青年安心成家貸款」問答集(青安3.0)