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▲今天的誓師大會活動由充滿震撼力的「反賄勢陣菁彩」宋江陣熱鬧揭開序幕。（圖／臺灣橋頭地方檢察署提供）

▲現場最大亮點，是邀請內門知名總舖師阿隆師、阿成師「掌杓」，與檢察官黃聖淵、周子淳攜手合作，「剷除黑金白賊、端出公平正義」的澎湃佳餚。（圖／臺灣橋頭地方檢察署提供）

115 年地方公職人員選舉將屆，為展現政府查察賄選、淨化選風的決心，臺灣橋頭地方檢察署29日舉辦「黑白大除 正義出爐」反賄選誓師大會，邀集警察、調查、廉政、移民等查察賄選團隊共同宣誓，以實際行動向全民宣示「有聞必查、有據必辦、嚴查到底、絕不寬貸」的決心，全力守護公平、公正、乾淨的選舉環境。今天的誓師大會由橋頭地檢署檢察長郭景東主持，法務部常務次長馮與會指導，活動由充滿震撼力的「反賄勢陣菁彩」宋江陣熱鬧揭開序幕，透過鏗鏘有力的步伐與旗陣，象徵司法團隊驅除黑金、守護民主法治的堅定信念，也展現查察賄選工作的團結力量與無畏精神。法務部常務次長馮成強調，法務部將持續秉持「有聞必查、有據必辦」的原則，全力維護乾淨、公平的選舉環境，讓臺灣民主更加成熟穩健。政府將全力防堵現金買票、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介選，全面守護乾淨、公平的選舉環境。郭景東表示，首先介紹「檢舉賄選三部曲」表示，查察賄選正如宋江陣驅妖除魔的精神，肩負守護民主選舉的重要使命。選舉是民主制度的基石，若能讓民眾了解「賄選不對、檢舉有理」，便已達到宣導目的。郭景東指出，查察賄選如同宋江陣驅妖除魔的精神，肩負守護民主的使命。他更現場介紹「檢舉賄選三部曲」，並透露橋頭地檢署自2018年至今已核發高達725萬元的檢舉獎金，鼓勵民眾勇敢檢舉，檢方也將以「嚴查到底、絕不寬貸」的執法決心。活動最吸睛的橋段，莫過於精心設計的「黑白料理反賄選行動劇」，演出以料理節目形式呈現，由象徵對抗黑金誘惑的「黑大廚」與代表消除白賊假訊息的「白大廚」同台較勁，透過一道道寓意鮮明的料理，逐一剔除「黑金買票、賄選請託、選舉賭盤」及「假訊息、AI深偽、境外勢力介入」等妨害選舉行為，活動壓軸由全體與會貴賓共同進行「黑白大除 正義出爐」主題啟動儀式，手持火把在倒數聲中共同宣誓查察賄選決心，象徵黑金勢力正式清除、乾淨選風正式出爐，也展現司法團隊與全民攜手守護民主價值的堅定信念。