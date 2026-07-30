球團正密切留意他的身體連帶反應，主要確保他投球不會因膝傷受到影響，此外身體也不該有代償狀況，但透露打擊與投球對身體的負擔不太一樣，日媒《CoCoKARA》則發起質疑，「儘管總裁、教練都確保他能在季末回歸，但他（大谷翔平）真的辦得到嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

「處理膝蓋腫脹的過程中，他的二頭肌也出現緊繃感。但我們一直以來最謹慎處理的，始終是他的踏步腳（左腳）。我們絕不想把他逼入一種『為了無意識保護膝蓋，進而破壞投球機制』的處境。」

大谷翔平自6月左膝積水狀況越趨嚴重，投手身分完全關機休養，但仍以打者持續先發出賽，被拍到揮棒、踩壘時露出痛苦表情，洛杉磯道奇總裁傅利曼今（30）日受訪時，接受美媒《SportsNet LA》等媒體訪問時指出，大谷翔平6月發現左膝疼痛，7月3日登板後，道奇就決定暫緩他的先發投球任務。大谷翔平先前曾坦言，「本來投球的狀態就不是很理想」，在此情況下做出暫停登板的決定，隨之退出明星賽。然而，大谷翔平與道奇決定持續以打者身分出賽，至今膝傷卻沒有好轉跡象，總教練羅伯斯（Dave Roberts）25日受訪時坦言，「大谷翔平在上次完成牛棚練投後，膝傷恢復狀況倒退了。」「在翔平本人擁有100%信心、且我們球團也能100%認定『毫無問題』之前，絕不會讓他進入下一個階段。」羅伯斯強調，若無法恢復到所有人都能接受的狀態，就不會冒然讓他站上投手丘。不過，球團與大谷翔平本人，都未放棄在本季以投手身分回歸，核心目標依然是在季後賽前回歸。道奇棒球營運總裁弗傅利曼接受美媒《SportsNet LA》等媒體訪問時指出，球團正密切留意他的身體連帶反應：傅利曼進一步說明，「我們最想確認的，是他能否在多次投球中，持續重現原本應有的投球動作，以及是否已經恢復到『無須擔心因代償而產生無意識改變』的狀態。」他坦言，大谷翔平現階段手臂並非是完全健康狀況，「但說到底，到7月底這個時間點，大聯盟根本沒有任何投手手臂感覺是100%的。總結來說，核心關鍵仍在於膝蓋，才是最重要的事。」針對部分外界聲音認為大谷翔平應該連同打者身分一起「完全休養」，傅利曼則給出反定答案，因為很難去比較打擊與投球對身體影響的關聯性，「投球與打擊對我們來說都極為關鍵。當然，最理想的情況是他能在投打兩端，都展現出宰制力。在實現這個目標的過程中，只要出現需要解決的問題，我們就會透過不斷對話來尋求最佳解方。」傅利曼最後強調：「他球威本身依然非常優異，但控球與平時相比確實出現了微小偏差。我們認為這是因為膝蓋的狀況影響了投球動作的可重現性。」儘管羅伯斯、傅利曼都重申，本季目標仍是讓大谷翔平在8月末回歸，以健康姿態迎接季後賽到來，但日媒《CoCoKARA》對復健進度仍相對保守，他們引用傅利曼的採訪報導後，於文末直言，「儘管總裁、總教練都這麼說，但他（大谷翔平）真的辦得到嗎？」