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▲財政部關務署高雄關持續加強邊境查緝豬肉及其製品，以嚴防非洲豬瘟入侵。(圖／記者黃守作攝，2026.07.30)

▲關務署高雄關業務一組組長杲景祥(左)率課長蔡芳麗(右2)、股長謝明翰(右1)說明查緝豬肉及其製品郵件的情形。(圖／記者黃守作攝，2026.07.30)

▲高雄關業務一組郵務股人員在高雄郵件中心郵件查獲的豬肉及其製品。(圖／關務署高雄關提供)

▲高雄關業務一組郵務股人員配合檢疫犬，在高雄郵件中心加強邊境查緝豬肉及其製品的郵件。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關業務一組郵務股人員在高雄郵局高雄郵件中心持續加強邊境查緝豬肉及其製品的郵件，以嚴防非洲豬瘟入侵。關務署高雄關業務一組組長杲景祥，於今(30)日，率該組課長蔡芳麗、股長謝明翰，在高雄關說明查緝豬肉及其製品郵件的情形。高雄關業務一組組長杲景祥表示，我國已於今(115)年4月6日正式獲世界動物衛生組織(WOAH)核可，重新恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，惟國際非洲豬瘟疫情依舊嚴峻，不論是出國旅遊攜帶、網路跨境購買，或由海外親友郵寄肉粽、香腸及肉乾等肉製品，均屬動物傳染病防治條例第5條規定之檢疫物，不得輸入，高雄關將持續強化邊境肉品查緝，籲請民眾留意，以免受罰。高雄關業務一組課長蔡芳麗指出，目前入境包裹為百分之百全面儀器查驗，並結合檢疫犬加強嗅聞，請民眾於得知將有自國外寄送之郵包物品時，不論該物品是自用、餽贈、代購、樣品或商銷等目的，均請與寄件者聯繫確認無含上述豬肉製品。高雄關業務一組郵務股股長謝明翰說，業務一組郵務股在高雄郵局高雄郵件中心配合檢疫犬，每日會同郵局國際郵件股正班人員，共同查察自國外進口各類國際郵包，凡豬肉或含豬肉相關食品等，全數予以攔截檢疫銷毀，並將持續加強邊境查緝豬肉及其製品的郵件，以嚴防非洲豬瘟入侵。