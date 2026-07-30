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3家違規業者名單曝光！十全市場「豐億製麵」數值最高、曾有前例

▲台灣消保協會說明，本次抽驗涵蓋屏東 4 件、台南 6 件與高雄 15 件共計 25 件新鮮麵條樣品，其中 3 件檢出違法添加苯甲酸。（圖／台灣消保協會）

高雄市衛生局發聲了！展開追查找出麵條流向

台灣消費者保護協會近期針對台南、高雄及屏東等南台灣傳統市場販售的「新鮮麵條」進行防腐劑專案抽驗，並模擬一般民眾購買後當日送往 SGS 檢驗。結果於今（30）日正式公布，在抽驗的 25 件樣品中，竟然有 3 件被驗出依法「完全不得檢出」的防腐劑苯甲酸，不合格率高達 12%。其中高雄十全市場的「豐億製麵」檢出量更高達 3.26g/kg，消保協會嚴厲譴責不肖業者，並要求政府相關單位即刻介入追查嚴辦。台灣消保協會說明，本次抽驗涵蓋屏東 4 件、台南 6 件與高雄 15 件共計 25 件新鮮麵條樣品，其中 3 件檢出違法添加苯甲酸，違規業者與劑量分別為：屏東東市場（1件攤販）：驗出苯甲酸 0.35g/kg高雄鳳山第一公有市場／兵仔市場（1件攤販）：驗出苯甲酸 0.92g/kg高雄十全市場「豐億製麵」：驗出苯甲酸 3.26g/kg消保協會指出，最高劑量的豐億製麵（3.26g/kg）竟是屏東攤販劑量（0.35g/kg）的 9.3 倍，顯示不同業者在違法添加時的隨意性極高。其中，「豐億製麵」早在 2016 年（民國105年）就曾被衛生局查獲違法添加，如今事隔多年竟重蹈覆轍！消保協會指出，該業者網站甚至宣稱日銷量占高雄市區的五分之一，但官網放的防腐劑檢驗報告卻是 15 年前（民國100年）的舊資料，消保協會強烈要求主管機關應加強對有前科業者的稽查頻率，並深入追查原料來源與下游去向。對此，高雄市衛生局發布新聞稿表示，平時即持續執行市售麵製品稽查抽驗，民國112年至115年7月已抽驗185件。衛生局表示，獲悉此次資訊後，隨即派員前往相關販售場所及製造業者，依法定程序另行查核、抽驗，並主動聯繫協會取得完整檢驗報告、檢驗方法及採樣資料，以利比對產品來源、製造批次及販售流向。衛生局指出，此次也啟動傳統市場及濕麵條製造業擴大稽查，查核食品添加物來源、使用紀錄、製程衛生、產品貯存及販售情形，並抽驗防腐劑、殺菌劑及著色劑等項目。