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藝人吳尊女兒Nei Nei已經15歲了！她近日以「小記者」身分受邀電影《蜘蛛人：重生日》上海首映活動，用流利英文近距離專訪主演的湯姆霍蘭德、千黛亞，全程展現超穩台風，表現讓爸爸超驕傲。身為漫威鐵粉的Nei Nei，為了這次挑戰可是做足了準備，首次挑戰大型電影採訪的她，面對湯姆霍蘭德、千黛亞兩位巨星可是毫不怯場，全程用超流利英文提問，完全看不出一點緊張。值得一提的是，現場環境嘈雜時，Nei Nei還會主動彎腰靠近對方聆聽，超有禮貌的應對方式，讓許多粉絲跟網友紛紛讚爆：「教養真的很好。」吳尊事後在社群自豪分享現場畫面，表示這次對女兒來說是一場珍貴的長大歷練，並為她的表現打出90分高分，笑說：「她的中英文都比我好。」至於扣掉的10分，則是因為自己無法陪伴在旁，但也希望讓女兒學習獨立面對壓力。除了完成自己的漫威夢，Nei Nei也沒忘記同樣熱愛蜘蛛人的弟弟Max，特地在現場向湯姆霍蘭德與千黛亞索取親筆簽名，希望帶回家送給弟弟，貼心舉動超圈粉。