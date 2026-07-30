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中東局勢持續升級，伊朗伊斯蘭革命衛隊發出聲明表示，為了回應美軍對格什姆島（Qeshm island）襲擊，精準打擊了位在約旦駐有美軍F-35戰鬥機的空軍基地（al-Azraq airbase），基地內的機坪與維修棚廠均遭擊中，聲稱造成基地人員多人傷亡，並摧毀了3架F-35戰機。不過，美軍尚未證實此說法。伊朗媒體《法斯通訊社》報導，革命衛隊宣稱此次打擊完全摧毀了3架美軍F-35戰機，並對另外3架戰機造成「嚴重損壞」。革命衛隊在聲明中表示，「數名敵方軍官以及技術維護人員亦在此次襲擊中喪生。我們的地區絕不容許這個在深夜殘忍屠殺無辜家庭、殺害幼童的軍隊立足」。伊朗指控美軍針對格什姆島的空襲造成一對平民父母及其孩子死亡，並誓言為此報復。革命衛隊強調，「將與約旦一同持續奮戰」，直到「最後一名美國佔領者被驅逐出伊斯蘭土地」為止。然而，約旦當局稍早曾表示，挫敗了來自伊朗的連夜襲擊，攔截了5枚飛彈。在這波美伊衝突中，已經多次發生伊朗宣告取得戰果，隨後遭到美軍否認的狀況。但美軍也曾被質疑淡化傷亡消息。