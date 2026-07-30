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剛在中國公開賽締造史上最年長超級1000賽冠軍紀錄的周天成，回到主場依舊延續火燙狀態。今（30）日在台北羽球公開賽男單16強，他以21：17、22：20直落二擊敗馬來西亞小將尤陽（Eogene Ewe），連續兩場直落二挺進8強。賽後獲頒中國羽球公開賽男單冠軍的10萬元激勵獎金時，周天成當場宣布將全數捐給台南少年觀護所，期盼透過羽球帶給少年們更多正向力量與改變。周天成今日在台北羽球公開賽16強中以21：17、22：20直落二擊敗馬來西亞小將尤陽 (Eogene Ewe) ，闖進8強決賽。賽後周天成獲頒BWF中國羽球公開賽男單冠軍的新台幣10萬元激勵獎金，向來時常做公益活動的他在接過厚厚一疊紅包後馬上表示要將10萬元捐給台南少年觀護所。背後原因其實與不久前的一場公益活動有關。今年年初周天成攜手「新希望基金會」到台北監獄舉辦「羽球國手周天成生命教育演講暨友誼賽開球儀式」，周天成就與當時的副典獄長許國賢結緣。如今許副典獄長調職到台南的少年觀護所，因此周天成決定將這筆錢捐給他們，希望可以讓他們去買球的裝備，然後甚至是請一個好教練去從頭教他們，讓他們好好學習一個新的技能，「我覺得羽球是一個非常正念、非常正向的一個運動，希望可以帶給他們可以一些改變。」周天成與尤陽在國際賽場上並無交手紀錄。首局周天成掌握主導權，穩穩以21：17先下一城；第二局尤陽展開強烈反撲，雙方一路拉鋸，但小天在關鍵時刻展現大賽經驗，頂住壓力以22：20鎖定勝局。連兩天都以直落二快速關門，周天成賽後坦言，上週在中國公開賽打到決賽後迅速轉戰台北，體能與恢復時間確實相當吃緊，「當然希望兩局就可以獲勝。其實對手也都知道我處於比較疲累的狀態，所以都希望把球調動得開一點、讓我多跑動消耗體能，但我自己有做好萬全準備。」談到第二局應對尤陽的進攻，周天成分析：「這位馬來西亞選手有很多手法變化，他們一換戰術後要對上節奏有點困難。後來我也跟著變換節奏，特別加強網前抓球，搶下網前優勢後創造很多攻擊機會，進而給對手帶來壓力、造成他的失誤。」剛以36歲高齡在中國公開賽封王、改寫羽壇紀錄的周天成，連日高強度鏖戰對體能是一大考驗。被問到在如此高壓又緊湊的賽程下能夠快速恢復的秘訣，周天成笑著透露：「睡晚一點。其實還是先妥善把休息的部分做好，今天早上再去進行調整。」周天成下一輪將在8強戰對上稍早擊敗李佳豪的自家人黃郁豈，上演精采的「台灣內戰」，持續朝主場留冠的目標邁進。