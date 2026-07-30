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中華職棒樂天桃猿先發投手陳克羿今（30）日在桃園主場先發對決中信兄弟，3局上控球大亂，單局送出4次四壞球保送，最終僅投2.2局就失6分黯然退場。這是陳克羿生涯第4次單局出現4次保送，追平統一7-ELEVEn獅投手廖文揚，並列聯盟最多，桃猿近期拉出一波3連勝，今日持續在主場迎戰「黃衫軍」，推出土投陳克羿先發。面對兄弟打線，首局演出3上3下，2局上雖然被陳俊秀敲安，但馬上解決後續3位打者，還飆出2次三振。桃猿在首局靠著陳晨威「首局首打席全壘打」先馳得點，取得1：0領先。3局上戰局卻風雲變色，陳克羿控球大亂，完全投不進好球帶，被高宇杰敲出內野安打後，連續對宋晟睿、張仁瑋投出保送，之後又被岳政華、王威晨、陳俊秀敲安，陳克羿一口氣失掉5分，隨後保送王政順，雖然解決岳東華、江坤宇取得2出局，但單局被高宇杰跑出第2支內野安打，又對宋晟睿投出單局第4次保送，讓兄弟形成滿壘。陳克羿荒腔走板的表現，也讓桃猿教練團決定換投，總計陳克羿此役僅投2.2局就失6分（5分責失），被敲出6安，另外投出3次三振、4次四壞球保送，防禦率上升至3.92。根據聯盟紀錄，；若單看出賽角色，廖文揚紀錄上是2先發、2中繼登板，陳克羿是中職史上唯一一位出現單局4次四壞球保送的先發投手。至於聯盟最差的紀錄為1993年兄弟象黃廣琪單局6次四壞球保送。