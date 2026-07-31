台灣夏季高溫悶熱，民眾在戶外使用iPhone時，螢幕亮度經常自動拉高，加上導航、拍照及行動網路持續運作，電量可能比平時消耗得更快。日本生活資訊網站《TRILL》近日整理3項iPhone省電設定，包括開啟低耗電模式、調整充電上限，以及關閉鍵盤觸覺回饋，不必額外安裝App就能完成。
1.開啟低耗電模式 限制背景活動
當iPhone電量偏低，或預計一整天無法充電時，可以開啟「低耗電模式」能降低螢幕亮度、縮短自動鎖定時間，並限制郵件擷取、背景App重新整理、部分視覺效果及自動下載等功能。
設定方式為進入「設定」App，點選「電池」，iPhone 15及後續機型需再點選「電源模式」，接著開啟「低耗電模式」。使用者也能將低耗電模式加入控制中心，方便隨時開關。需要注意的是，開啟後部分工作速度及顯示效果可能受到影響。
2.設定充電上限 減少電池長期耗損
若經常讓iPhone整夜插著充電，或長時間維持在100%電量，可考慮調整「充電上限」。iPhone 15及後續機型可進入「設定」>「電池」>「充電」，將上限設定在80%至100%之間，並以5%為調整單位。不過，80%充電上限主要目的是延緩電池老化，並非增加單次充電的續航時間；若當天需要長時間外出，仍可暫時充電至100%。
3.關閉鍵盤觸覺回饋 減少打字震動耗電
不少使用者會開啟鍵盤觸覺回饋，讓iPhone每次輸入文字時產生輕微震動，模擬實體按鍵的手感。不過，蘋果官方支援文件明確指出，開啟鍵盤觸覺回饋可能影響iPhone的電池續航力。若平時經常傳訊息、打字或處理文件，可進入「設定」>「聲音與觸覺回饋」>「鍵盤回饋」，再關閉「觸覺回饋」。雖然單次震動的耗電量不高，但對重度文字輸入使用者而言，關閉後仍能減少不必要的電力消耗。
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當iPhone電量偏低，或預計一整天無法充電時，可以開啟「低耗電模式」能降低螢幕亮度、縮短自動鎖定時間，並限制郵件擷取、背景App重新整理、部分視覺效果及自動下載等功能。
設定方式為進入「設定」App，點選「電池」，iPhone 15及後續機型需再點選「電源模式」，接著開啟「低耗電模式」。使用者也能將低耗電模式加入控制中心，方便隨時開關。需要注意的是，開啟後部分工作速度及顯示效果可能受到影響。
若經常讓iPhone整夜插著充電，或長時間維持在100%電量，可考慮調整「充電上限」。iPhone 15及後續機型可進入「設定」>「電池」>「充電」，將上限設定在80%至100%之間，並以5%為調整單位。不過，80%充電上限主要目的是延緩電池老化，並非增加單次充電的續航時間；若當天需要長時間外出，仍可暫時充電至100%。
3.關閉鍵盤觸覺回饋 減少打字震動耗電
不少使用者會開啟鍵盤觸覺回饋，讓iPhone每次輸入文字時產生輕微震動，模擬實體按鍵的手感。不過，蘋果官方支援文件明確指出，開啟鍵盤觸覺回饋可能影響iPhone的電池續航力。若平時經常傳訊息、打字或處理文件，可進入「設定」>「聲音與觸覺回饋」>「鍵盤回饋」，再關閉「觸覺回饋」。雖然單次震動的耗電量不高，但對重度文字輸入使用者而言，關閉後仍能減少不必要的電力消耗。