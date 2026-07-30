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▲桃園台啤永豐雲豹今（30）日正式宣布，洋將克羅馬（Lasannah Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）以及麥卡洛（Chris McCullough）三人在合約期滿後皆不獲續約。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲克羅馬離隊後，雲豹內部目前並沒有一名可以防守小洋將的球員。（圖／桃園雲豹提供）

台啤永豐雲豹在今（30）日宣布洋將克羅馬（Lasan Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）、麥卡洛（Chris McCullough）三人合約期滿後雙方不續約。雲豹營運長顏行書受訪時解釋了此決策背後的原因，坦言面臨其他球隊競價，再加上球隊陣容上限已到，因此最終將洋將陣容進行改組。雲豹今日一舉和多名主力洋將解約，顏行書表示，確實是感到相當不捨，畢竟和他們合作很愉快。但幾名外籍好手能力出色，市場上也有其他球隊在接觸，並坦言在克羅馬、迪亞洛合約遲遲談不下來、且不只一隊在競價的情況下，最終只能祝福他們有更好的發展。至於麥卡洛的離隊的原因是對方還是更想穩定先發，球隊也尊重他的決定。顏行書強調幾名洋將對球隊都非常配合，但職業聯賽就是如此，會有一些商業機制的考量。而目前球隊已經在尋找了新洋將的人選，配置一樣是一名外線持球者、一名大中鋒，以及一名能投籃的外線型球員，在條件的物色上主要是希望配合度高、能圍繞本土球員輔助的人選為主。「我們的本土陣容很穩定，基本上就是高錦瑋、林信寬、董永全、莊博元，他們不斷成長，雖然洋將能力一定是比本土更好，但我們不希望本球員就是把球塞給內線的洋將，然後自己就在外面等。」顏行書受訪時如此說道。他也坦言自己認為球隊這一套陣容上限已到，很難再有所提升，目前也的確是一個契機提升球隊往下一步邁進。據了解，目前雲豹合約都談得差不多了，本土球員方面還希望能補進一名3D鋒線，但這種球員僧多粥少，可遇不可求，市場上很強手，因此補強上大致上已經塵埃落定。洋將人選預計下周就會公布，僅有1名洋將會續約，其他3人是過去沒有在台灣職籃打過球的人選，外籍球員會在8月31日報到，9月1日球隊開訓。雲豹上賽季在季後賽失利，主因是欠缺一些調整性，且面對特定對手時體型不夠。顯然麥卡洛在球隊的陣容也有一些尷尬，球隊打了一整季小球，突然要在季後賽改打其他風格，球員可能也存在一些不適應。因此這新賽季可能會嘗試讓陣容更均衡一些。米勒被球隊內部認為是「萬金油」型洋將，搭檔誰都好用，他若能留下對球隊將很有幫助，但他的身高不夠，因此球隊是必須要另一名內線補強其短版。而克羅馬離隊後，雲豹內部目前並沒有一名可以防守小洋將的球員，在本土市場欠缺這號人物的情況下，內部顯然還需要一些操作補強。