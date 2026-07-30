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曾獲得「成人界奧斯卡」AVN獎影后的美國女星艾蜜莉威利斯，2024年為了戒毒住進了戒毒機構中，沒想到才入院一個月就爆出心臟驟停，使得大腦嚴重損壞，甚至成為了植物人，經過一連串訴訟後，機構跟家屬用了近一億台幣的金額和解，而她的狀況也傳出逐漸好轉，雖然還不能開口說話，不過已經可以跟外界互動。艾蜜莉於2024年因K他命成癮住進戒毒中心，沒想到在入院才一個月就心臟驟停，造成大腦嚴重缺氧，經過40分鐘的搶救後，雖然搶回了一命，不過她卻因為大腦嚴重損傷就此成為了植物人。為此家屬指控醫療機構照護疏失，法院近日批准雙方民事和解，涉事機構同意支付300萬美元（約台幣9700萬元）賠償，扣除律師費後，其餘125萬美元將全數用於艾蜜莉未來的長期醫療照護。根據家屬說法，艾蜜莉目前雖然還是不能開口說話，但已經可以用點頭、搖頭、眨眼等眼神跟家人溝通，對外界訊息的理解能力恢復約八成，也開始看自己喜歡的電影和影集，目前她已經擺脫呼吸器與安眠藥，並在治療師協助下練習站立與行走。艾蜜莉威利斯出生於阿根廷，7歲移居美國，2017年踏入成人影壇，並於2021年奪下AVN年度最佳女主角，原本正打算跨足主流影壇，卻因為毒癮中斷演藝生涯，如今病情逐步好轉，讓許多粉絲好奇她未來狀況。