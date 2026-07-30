我是廣告 請繼續往下閱讀

▲機器人爸爸與蠟筆小新感人對望。（圖／記者蕭涵云攝）

▲灼熱的春日部舞者系列。（圖／記者蕭涵云攝）

▲《搞怪遊樂園大冒險》反派角色「馬卡歐」與「裘馬」好多人搶拍。（圖／記者蕭涵云攝）

▲蠟筆小新與小白，變身魔術遊樂園主題。（圖／記者蕭涵云攝）

機器人爸爸！反派馬卡歐、裘馬雕像！電影名場景必拍

▲蠟筆小新Action Hotel動感飯店系列。（圖／記者蕭涵云攝）

▲現在大受歡迎的髮夾也有超過10款可選。（圖／記者蕭涵云攝）

▲近期被大炎上的正男最新周邊「蝙蝠正男」，還有春日部野生王國裡變成動物的主角們。（圖／記者蕭涵云攝）

▲蠟筆小新電影海報壓克力立牌。（圖／記者蕭涵云攝）

蝙蝠正男來了！露屁屁外星人、蠟筆小新內褲杯 亮點商品一覽

▲火焰餐盤、肥嘟嘟左衛門筷架超吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲一整面牆的娃娃吊飾，超級選擇障礙。（圖／記者蕭涵云攝）

▲露屁屁外星人盤子、康達姆機器人內褲杯好想要。（圖／記者蕭涵云攝）

▲大臉毛絨化妝包。（圖／記者蕭涵云攝）

▲不少髮夾是毛絨材質。（圖／記者蕭涵云攝）

▲連娃包都做得很精緻。（圖／記者蕭涵云攝）

《蠟筆小新 日本電影主題限定店》台灣旗艦店 資訊

▲推薦精緻小碟給喜歡質感商品的粉絲。（圖／記者蕭涵云攝）

正男才因為出賣朋友的卑鄙黑歷史被大炎上，日本官方《蠟筆小新》旗艦店「Crayon Shinchan Cinema Parade」馬上登陸台灣在西門町開幕，1:1等身高的機器人爸爸，與反派角色馬卡歐、裘馬的電影名場景雕像必拍，開箱少見的歷代「劇場版」稀有周邊商品超過數百款，30周年小白變小黑一次看，在哪買？價格多少一次看。由日本雙葉社正式授權、FANFANS粉粉與台灣住友商事共同精心策劃，零時差由日本直輸台灣官方旗艦店，最齊全的周邊商品，不用出國或找代購就能買到。台灣《蠟筆小新》旗艦店「Crayon Shinchan Cinema Parade」必拍打卡點，絕對是《蠟筆小新：大對決！機器人爸爸的反擊！》父子在夕陽中感人對望，還有《搞怪遊樂園大冒險》中跳著優雅芭蕾舞的反派角色「馬卡歐」與「裘馬」，以1:1等身高人物雕像現身，別錯過亂入動漫名場面的機會。偷偷告訴大家，今夏最新劇場版《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》系列周邊商品，也即將在台灣搶先開賣喔。台灣《蠟筆小新》旗艦店集結數百款日本官方限定商品，涵蓋文具、生活用品、居家雜貨、收藏品等多元品項，以劇場版電影主題分區陳列。記者最推薦2009年《蠟筆小新：吶喊！春日部野生王國》，變身成動物的主角娃娃吊飾，「蝙蝠正男、企鵝風間、兔子妮妮、穿山甲阿呆」各480元有夠可愛；2025年《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》火焰餐盤，吃什麼都很有熱烈氛圍。2001年《蠟筆小新：風起雲湧 猛烈！大人帝國的反擊》反派情侶「阿健 與茶子吊飾」各399元。1996年就上映的《搞怪遊樂園大冒險》，讓大家印象深刻的「馬卡歐」與「裘馬」，從髮夾、娃娃吊飾到杯墊、馬克杯都有，難得有機會狂買。露屁屁外星人盤子、康達姆機器人內褲杯、肥嘟嘟左衛門筷架、Action Hotel動感飯店衛生紙盒、「巧克比鱷魚山先生髮夾」215元、小白變身小黑絨毛造型票卡夾、「春日部防衛隊美耐皿水杯」210元等。地址：UNDERCITY：XIMEN西門地下市8－10號店舖（台北市中正區中華路一段51-1號B1，直通捷運西門站）時間：11:00-21:00