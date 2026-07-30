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▲「高雄市政府社會局社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，款項將直接交給熊本縣廳、熊本市政府來運用。（圖／高雄市府提供）

日本熊本近日發生6.8級強震釀嚴重死傷，高雄市與熊本縣、熊本市締結友好城市多年，情誼深厚，市長陳其邁於第一時間即向熊本縣知事木村敬及熊本市長大西一史表達深切慰問。為協助熊本賑災與災後重建，高市府「社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，高雄市政府將捐贈1500萬日圓，陳其邁則以個人名義捐出50萬日圓，率先拋磚引玉，號召各界共同響應，盼攜手陪伴熊本度過難關，跨海傳遞台灣的溫暖與支持。高雄市府說明，與熊本友誼不僅建立在平時密切往來，更在歷次重大災變中展現患難見真情的深厚羈絆。回顧2014年高雄發生氣爆，熊本在第一時間跨海伸出援手，日本熊本縣蒲島郁夫知事親自帶來自熊本縣各界的善款。2016年熊本地震時，高雄市也曾以社會救助金專戶發起募款全力相助，雙方多年來以實際行動支持彼此。面對此次震災，高雄深感不捨，將與熊本共同面對災後挑戰。市府說明，市長陳其邁本週一才與熊本縣知事木村敬、熊本市長大西一史視訊討論三方合作。陳其邁強調，高雄與熊本不論是公部門或民間合作，早已如同家人般親密，震災發生後，高雄市消防局特搜隊第一時間完成整備，隨時準備提供援助；如今熊本縣雖已設置震災捐款專戶，考量跨國匯款程序較為繁複，高雄將以「社會救助金專戶」帳戶受理各界賑災捐款，市府將全數善款轉交熊本震災救援及重建使用。高雄市政府表示，「高雄市政府社會局社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，款項將直接交給熊本縣廳、熊本市政府來運用。捐款戶名高雄市政府社會局社會救助金專戶，帳號：高雄銀行公庫部102103031319，捐款期間：即日起至8月31日，請註明：0728日本熊本賑災、捐款人姓名、地址及電話（為利開具捐款收據，請將匯款單影本傳真至07-3315872），或可透過高雄市政府社會局網頁（https://socbu.kcg.gov.tw/index.php），點選便民服務—捐款及徵信—捐款方式—線上捐款，內有信用卡及超商條碼等捐款方式，倘對捐款有任何問題，請洽07-3368333轉2064吳小姐。歡迎各界企業、團體與市民朋友踴躍響應，高雄將與熊本同心，祈願熊本早日重建家園。