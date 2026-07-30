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中華職棒樂天桃猿今（30）日舉辦「橘應援」主題日，邀請銀髮族長輩到場應援，更特別邀請隊長梁家榮媽媽驚喜開球。梁家榮看到媽媽站上投手丘，難掩激動情緒，忍不住落下「男兒淚」，梁媽媽也送上溫暖的擁抱。梁媽媽表示，站上投手丘，比看總冠軍賽還緊張，他也呼籲銀髮族長輩多多進場看球、應援，「我們不只是被照顧的人，更是充滿力量的支持者。」桃猿今日在主場迎戰兄弟，舉辦「橘應援」主題日，邀請銀髮族長輩與樂天女孩參與賽前表演。而賽前開球環節，桃猿球團與贊助夥伴「三得利」特別邀請隊長梁家榮媽媽擔任「特別開球嘉賓」。梁媽媽致詞時表示，「我是梁家榮媽媽。這次受邀開球，讓我有機會站在投手丘上，這比看總冠軍賽還緊張，心裡更是充滿感動，非常感謝這次機會。」梁媽媽說，今天和可愛的長輩們，組成「橘應援團」，一起進場歡呼、熱血，「看到的不只活力，更是翻轉歲月的力量，原來我們不只是被照顧的人，更是充滿力量的支持者。」梁媽媽說，用行動告訴銀髮族，年紀大不是只能在家休息，「走進球場應援，人生可以隨時精彩打卡，希望大家帶著長輩，走出家門、走進球場。」梁媽媽致詞後，站上投手丘，而開球捕手正是兒子梁家榮。梁家榮也因媽媽驚喜登場而落淚，蹲在本壘板時已經忍不住激動的情緒，開完球後走向媽媽，更是用手套遮住落淚的臉，梁媽媽也送上暖心的擁抱。此役梁家榮扛桃猿先發第6棒，前2個打數敲出一支二壘安打。