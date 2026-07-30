我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（30）日主場交手西雅圖水手，第九局派出「最強終結者」迪亞茲（Edwin Díaz）登板救援，登場曲《Narco》經典小號聲又在主場響起，雖然被敲出長打丟分，但迪亞茲最後仍順利助守住勝利，道奇終場4：2贏球，主帥羅伯斯（Dave Roberts）坦言很感動，「又聽到熟悉的小號聲，實在太好了。」現年32歲的迪亞茲休賽季離開待了將近10年的大都會，以3年總值6900萬美元（約合新台幣21.9億）合約轉戰道奇，打破大聯盟後援投手平均年薪紀錄，他生涯拿下258次救援成功、防禦率2.92，兩次國聯救援王，是近代最強終結者之一。迪亞茲轉戰道奇後，先是在4月中旬2場出賽合計1局慘失6分，後續經診斷為右手肘游離碎骨，當月就火速進行手術清除，隨後進入傷兵名單，一路休養到7月底才回歸。道奇本場帶著4：1進入最後半局，將球交給迪亞茲手上，道奇主場響起迪亞茲招牌登場曲《Narco》，熟悉的小號聲旋律迴盪全場，不僅球迷起立鼓掌歡呼，連主帥羅伯斯也拍手鼓勵。迪亞茲最後被敲出2支二壘安打丟掉1分，但仍順利守下球隊勝利，本場他最快球速回升至98.9英里（約159.1公里），是絕佳好消息，也順利收下傷癒復出後首次救援成功。羅伯斯賽後受訪時坦言，能再聽到熟悉的小號聲真的很不容易，內心很感動，「而且他的球速也回來了，展現出很棒的球威。」羅伯斯隨後補充道，「當然他還是失了1分，但更重要的是，我們的牛棚主力陸續回歸，球隊也越來越接近完整。」「沒有人會期待，他隔這麼久沒投球，就馬上繳出讓任何人都打不到的內容。」羅伯斯笑說，「最重要的是，他能在沒有疼痛的情況下投球，球速回來了，而且滑球也很好，這些都是極度正向的資訊。」