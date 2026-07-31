《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於今（31）日上映，還沒買票的吉友們不用緊張，許多預售票買票時間都到7月31日，現在下手還來得及！不同電影的套票，贈品包括角色小卡、A4資料夾、賽蓮大頭包及熱氣球充氣吊飾，《NOWNEWS今日新聞》整理目前套票與首週特典資訊，想收藏的粉絲可以依照喜歡的周邊選擇。
7-ELEVEN角色小卡套組 一次收齊10位角色
全台7-ELEVEN門市「快閃購」推出售價399元的「角色卡套組」，內容包含首輪電影交換券1張，以及10張亮銀鋁箔角色小卡，角色包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、風獅爺、古本屋、賽蓮與島二郎等，整套直接收齊、不必隨機抽款。
活動自7月8日下午3時販售至9月1日，目前仍在官方販售期間內，粉絲可至門市請店員查詢商品編號「25000177」，商品數量有限，各門市實際能否預購仍以門市系統為準。
Ani-Mall 套票350元 資料夾有三款可選
Ani-Mall Taiwan 推出售價350元的獨家資料夾電影套票，內容包含電影交換券1張及A4資料夾1個，資料夾共有吉伊卡哇、小八貓、兔兔三款，可直接選擇喜歡的角色，每人每款限購1組。
目前為止，Ani-Mall官網仍保留三款套票的商品頁面，由於數量有限，目前還能加入購物車、購買，官方也提醒，線上購買時收件人姓名需與身分證相符，以免影響超商取件。
賽蓮大頭包、熱氣球吊飾 實體快閃店販售
想收藏賽蓮周邊的粉絲，可前往「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」或華山《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》快閃店，購買售價1250元的賽蓮套票，內容包含電影交換券1張、賽蓮大頭包1個，以及角色髮夾2個。
另外，台北京站威秀影城期間限定快閃店及台東熱氣球嘉年華現場，還有限量販售890元的「熱氣球充氣吊飾套票」，內含電影交換券1張及熱氣球造型充氣吊飾1個。上述商品皆採限量販售，沒有公開即時庫存，建議購買前先向現場確認。
日本首週特典同步推出 8款迷你公仔吊飾隨機送
隨著電影上映，代理商羚邦亞洲宣布，台灣首週觀影特典將比照日本首週內容，同步推出「迷你公仔吊飾」，讓台灣粉絲也能收藏與日本觀眾相同款式的電影限定周邊。
本次共推出8款角色，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋，每款皆以電影主題打造迷你公仔造型，可作為吊飾或收藏展示。7月31日至8月6日，凡購買《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影票，即可依各戲院公告兌換首週限定「迷你公仔吊飾」1個，每人每次限兌4個，款式隨機贈送，數量有限，送完為止。
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全台7-ELEVEN門市「快閃購」推出售價399元的「角色卡套組」，內容包含首輪電影交換券1張，以及10張亮銀鋁箔角色小卡，角色包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、風獅爺、古本屋、賽蓮與島二郎等，整套直接收齊、不必隨機抽款。
活動自7月8日下午3時販售至9月1日，目前仍在官方販售期間內，粉絲可至門市請店員查詢商品編號「25000177」，商品數量有限，各門市實際能否預購仍以門市系統為準。
Ani-Mall Taiwan 推出售價350元的獨家資料夾電影套票，內容包含電影交換券1張及A4資料夾1個，資料夾共有吉伊卡哇、小八貓、兔兔三款，可直接選擇喜歡的角色，每人每款限購1組。
目前為止，Ani-Mall官網仍保留三款套票的商品頁面，由於數量有限，目前還能加入購物車、購買，官方也提醒，線上購買時收件人姓名需與身分證相符，以免影響超商取件。
想收藏賽蓮周邊的粉絲，可前往「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」或華山《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》快閃店，購買售價1250元的賽蓮套票，內容包含電影交換券1張、賽蓮大頭包1個，以及角色髮夾2個。
另外，台北京站威秀影城期間限定快閃店及台東熱氣球嘉年華現場，還有限量販售890元的「熱氣球充氣吊飾套票」，內含電影交換券1張及熱氣球造型充氣吊飾1個。上述商品皆採限量販售，沒有公開即時庫存，建議購買前先向現場確認。
隨著電影上映，代理商羚邦亞洲宣布，台灣首週觀影特典將比照日本首週內容，同步推出「迷你公仔吊飾」，讓台灣粉絲也能收藏與日本觀眾相同款式的電影限定周邊。
本次共推出8款角色，包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠、栗子饅頭、海獺、風獅爺及古本屋，每款皆以電影主題打造迷你公仔造型，可作為吊飾或收藏展示。7月31日至8月6日，凡購買《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影票，即可依各戲院公告兌換首週限定「迷你公仔吊飾」1個，每人每次限兌4個，款式隨機贈送，數量有限，送完為止。