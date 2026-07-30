我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安近來動作頻頻，被認為是要成為藍營共主，劍指2028總統大選。對此立委林俊憲今（30）日預言，認為蔣萬安並不會在2028選總統，圖的是如果盧秀燕2028挑戰成功，自己可能順理成章的出任藍營閣揆或，盧如果挑戰高位失敗，則不能在台北市長後失去明星級的政治曝光度，所以勢必得現在開始拉高層次，製造未來奪取國民黨主席的藍營聲望，拿到主席，才有2032總統參選門票。林俊憲表示，這幾年，蔣萬安為何從謹小慎微、不求有功但求無過的追求不出錯政治性格，劇烈轉變爲言詞激進的藍營神學士、屢屢對國政層次發表評論，甚至透過塑造輿論，意圖動員、綁架藍營支持者與政治人物上街頭為己所用？當然是為了台北市長後的更上層樓。林俊憲說，明確說，蔣萬安一邊政治八卦著陳其邁未來可能接閣揆，其實正是為了讓自己政治能量與聲量噴發，意在2028後當藍營的閣揆。有韓國瑜、侯友宜兩個市長任內參選總統挑戰失敗的前車之鑑，蔣萬安並不會在2028就參選總統。林俊憲認為，蔣萬安屢將自己從地方拉高到國政政治層級，圖的是如果盧秀燕2028挑戰成功，則已被自己強拉政治層次成功，可能順理成章的出任藍營閣揆，如此未來才能持續保有高強度的政治能量，可以挨到盧結束後接手盧參選高位。林俊憲表示，但如果挑戰高位失敗，則自己不能在北市長之後就失去明星級的政治曝光度，所以勢必得現在開始拉高層次，製造未來奪取國民黨主席的藍營聲望，拿到主席，才有2032總統參選門票。最後林俊憲說，所以當蔣萬安講著陳其邁閣揆議題，心裡盤算著的卻是自己能否擔任藍營未來閣揆；當蔣萬安情勒、綁架藍營上街頭時，內心想著的卻是2028如果藍營失敗後自己的國民黨主席大位。往後幾百年，「司馬昭之心路人皆知」這句話，「司馬昭之名可能會被蔣萬安三字給取代」。