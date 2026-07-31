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《劇場版 吉伊卡哇》世界觀

《劇場版 吉伊卡哇》角色介紹

《劇場版 吉伊卡哇》上映日期

《劇場版 吉伊卡哇》上映影院

《劇場版 吉伊卡哇》電影分級

《劇場版 吉伊卡哇》電影介紹

▲吉伊卡哇角色介紹，左上至右下分別為：海獺師傅、栗子饅頭、古本屋、獅薩、小桃、烏薩奇、吉伊卡哇、小八。（圖／X@ngnchiikawa）

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影今（31）日起在全台灣上映，把這個外表超療癒，世界觀卻超殘酷的「小可愛」故事搬上大銀幕，《NOWNEWS今日新聞》為各位讀者整理作品世界觀、電影介紹、主要角色介紹，就算從來沒有看過吉伊卡哇的粉絲，也能夠沉浸在小可愛的世界裡。《吉伊卡哇》的世界看起來療癒可愛，實際上卻有著殘酷的生存法則，小可愛們（吉伊卡哇）每天都得努力工作，才能換取報酬維持生活，透過較安全的「除草」賺取收入，若想獲得更高報酬，則必須參與充滿生命危險的「討伐」，與各種怪物戰鬥。但作品中的怪物並非全都天生存在，其中一種「奇美拉」就是因為小可愛承受過大的壓力變異形成，故事中也存在魔女、詛咒等超自然設定，因為小可愛們常常誤入陷阱、遭怪物捕食，被加工成商品販售，設定太殘酷甚至讓作者NAGANO抽運勢籤時，被說了「沒有人性。」設定是一隻倉鼠，個性膽小又容易哭，但內心非常善良，也最重視朋友，遇到危險時雖然害怕，卻能在關鍵時刻鼓起勇氣，成為團隊的精神支柱，擁有驚人的幸運體質，曾抽中整棟房子。長得像貓，但其實不是貓，因為可以吃巧克力，個性溫暖樂觀，是吉伊最好的朋友，雖然住在山洞、生活並不富裕，卻總願意分享食物和快樂，經常鼓勵吉伊一起努力考證照，因為太過善良，有時容易相信別人，也常被吉伊默默保護。被粉絲暱稱為「兔哥」，個性自由奔放、天不怕地不怕，戰鬥力是主角群最強，從一開始有點愛惡作劇，到後來願意保護朋友、分享食物，另外唱歌、跳舞、打球、演奏樣樣精通，是團隊裡的全能擔當。外表可愛的飛鼠，實際上卻是與奇美拉（設定中的怪物）交換身體後的存在，個性自我又任性，不愛工作，只想享受生活，還經常搶別人的食物，但真的長得超可愛，所以成為《吉伊卡哇》中最具爭議的人氣角色。經營二手書攤的小可愛，心地非常善良，即使小桃總是欺負他，他仍願意陪對方、替他念書，希望能成為真正的朋友。像大叔般成熟穩重，最愛喝酒與品嚐美食，平時常帶著大家一起吃好料，也會在夥伴疲累時貼心照顧大家，是團隊裡最可靠的前輩之一。勤奮認真又充滿活力，熱愛學習，也一次就考上難度極高的資格證，在人氣拉麵店「郎」修行，希望成為獨當一面的拉麵職人，是努力型代表。討伐排行榜第一名，實力頂尖，是許多小可愛崇拜的偶像，他戰鬥時帥氣可靠，私底下卻很愛甜食，也十分照顧晚輩，甚至打電動輸給後輩時還會謙虛稱對方「老師」，反差萌十足。日文版配音：2026年7月31日中文版配音：2026年8月7日全台灣電影院熱烈放映中保護級：未滿6歲以上不可觀看，滿6歲至12歲者需在家長陪同下觀看。《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》劇情講述吉伊卡哇、小八貓與兔兔前往神秘的人魚島，原本期待展開一場夏日冒險，沒想到卻捲入島上居民與傳說人魚之間的謎團，隨著故事推進，雙方因誤會與衝突互相指控，甚至牽扯到夥伴遭遇危機，為了守護同伴而展開反擊之旅。