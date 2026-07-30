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樂天桃猿今（30）日持續在家迎戰中信兄弟，本土先發陳克羿第三局控球突然陷入掙扎，只撐2.2局就被打出6安打、4保送丟6分退場，下場後陳克羿拉高帽子呆望場上，隊長林立從後方抱抱安慰，畫面被轉播單位全部捕捉下來，讓球迷大讚太暖心，「這就是會給溫暖的老大哥阿立嗎」樂天桃猿下半季找來雙洋砲拯救打線，先發輪值則仰賴本土年輕好手扛下，上周包含林子崴、陳克羿與曾家輝連續3戰繳出好投，一度讓樂天桃猿球迷看到新一代土投三本柱成型。但陳克羿本周並未延續上戰6.1局僅失1分好手感，本場面對排名第5的兄弟，首局上演三上三下，第2局還狂飆2K，但第三局突然陷入亂流，單局出現4保送、被打出5安打還無法止住失血，最後慘被換投下場，由舒治浩接替。陳克羿下場後呆坐在板凳上，遙望著場上留下的滿壘局面，隊長林立突然從後方抱抱他的肩膀安慰，還與他交流幾句話、聆聽陳克羿抒發情緒的舉動，被轉播單位拍下來，球迷齊聲讚道，「看到陳克羿這樣好心疼」、「林立：等一下幫你報仇」、「乖等滿壘幫你打回來」