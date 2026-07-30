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韓國股市近期劇烈震盪，自6月中高點9300點急轉直下，跌至今日收盤僅剩5593點。對此，《經濟學人》指出韓國市場正經歷一場從極致狂歡走向大幅校正的嚴酷變盤，而韓國面臨的危險，恐也潛伏在AI領域的其他角落，為AI泡沫破裂帶來不祥的預兆。根據《經濟學人》報導，過去一年來，美國科技巨頭為了構建AI資料中心，不惜砸下天文數字等級的資本支出，最大受益者除了輝達外，就是韓股雙雄三星電子與SK海力士。然而，自今年6月登頂以來，三星電子與SK海力士股價已分別重挫41％與52％，僅這兩家公司就讓集中度極高的韓股蒸發了高達1.2兆美元。本週，即使SK海力士公布其單季營業利潤較去年同期暴增6倍，其股價仍單週重挫超過兩成；三星電子的股價波動率更是創下了網路泡沫以來的新高紀錄。過去一年來韓國全民瘋股市，許多民眾紛紛將銀行與保險公司的資金提領出來買股票，員工更要求比照華爾街規模的高額分紅。不過，極速升溫的市場隨後迎來了毀滅性的槓桿效應。韓國金融監管機構今年4月批准推出綁定單一股票的槓桿ETF，許多投資人借此放大報酬。但是當6月股市拋售潮爆發後，大批散戶面臨追繳保證金甚至遭到斷頭的慘況。對此，曾力挺股市的韓國政府如今不得不公開道歉，並承諾將嚴格限制槓桿ETF的使用；與此同時，韓國百貨公司的名牌包銷售與百貨股價亦同步雪崩，映照出如今全民資產縮水的慘況。市場對於韓國記憶體產業的核心疑慮在於，記憶體價格究竟何時見頂？樂觀派主張資料中心建置與機器人技術的蓬勃發展，將使記憶體需求一路供不應求至2030年代。悲觀派則認為，記憶體晶片本質上仍無法逃脫景氣週期規律，一旦新產能在未來一至兩年內快速增加後，價格與利潤必將下滑。而目前看來，悲觀派的看法獲得更多人認同。事實上，韓國記憶體巨頭當前面臨的困境，其實也是整個AI產業鏈共同隱藏的危機。SK海力士與三星在成熟製程記憶體的市佔率，正面臨中國競爭對手的強烈競爭，正如美國頂尖AI模型開發商，此刻也正面臨中國開源模型的生存威脅。另外，AI企業與客戶簽有大量長期預付合約，如同SK海力士與三星和客戶也簽有長期合約，但投資人擔憂一旦市場反轉，客戶是否會乖乖履約。若開發商在景氣蕭條時違約，資料中心龐大的租約與債務將首當其衝。輝達執行長黃仁勳頻頻透過龐大的合作案與資金承諾維持AI熱潮不衰，包括為OpenAI高達2500億美元資料中心租約提供擔保，以及與SK海力士達成規模達5000億美元的戰略合作。然而，黃仁勳越像中央銀行般積極干預市場，投資人反而會越感到不安，因為這預示著未來AI泡沬破裂時，恐怕只會帶來更加猛烈的衝擊。