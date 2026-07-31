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▲田路路年老後狀態和年輕時判若兩人。（圖／翻攝自臉書 田路路）

女星田路路近來因沒錢買紙尿褲、獨居自己打119送急診一事上新聞，很多讀者對她很陌生，她12歲就出道，混血外型曾紅極一時，不過她「水郎無水命」，情路相當坎坷，交往過兩位男友，一個是當街上演全武行，還未婚生女，另一個則是幫他租房子、創業，結果負債男方跑路，債務都留給她背。名嘴呂文婉曾在節目《新聞挖挖哇》中聊到田路路，過去她當記者時，曾經歷田路路被指控惡性倒會的事件，她坦言在30幾年前，幾百萬是很大的數字，波及到很多藝人，當時的事件對田路路打擊很大，也影響到工作機會。不過會被倒會，其實和感情有點關係，呂文婉說田路路情路不是很順，曾經交往過一任男友，愛得轟轟烈烈，可以當街打得火熱，也可以當眾大打出手，曾經被打到沒辦法上台，不僅幫男生付房租，後來還未婚生女，分手後女兒跟著生父，20年後才母女重逢。但這時候，田路路又認識另一名武行，對方希望轉業，田路路為了幫他創業起會，結果又被倒會，男生無情跑路，債務都是田路路在背，呂文婉坦言，後來田路路淡出圈子，也做過殯葬業、仲介、去當清潔工等等，體驗了各種人情冷暖。