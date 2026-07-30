我是廣告 請繼續往下閱讀

永豐餘生技猴頭菇香鬆預防性下架 非使用檢出問題批號油品

針對「永豐餘生技股份有限公司」自主通報「在地金花小菓苦茶油（有效日期：2028/5/25，規格：250毫升）」苯駢芘不符規定，北市衛生局已要求下架584瓶。另外也追溯源頭，發現嘉義源春製油廠有72瓶供貨給北市長庚生技門市，目前已下架25瓶。北市衛生局指出，關於永豐餘生技問題油品，除了第一時間要求問題產品「在地金花小菓苦茶油」不分批號預防性下架共584瓶外，也已通知嘉義縣衛生局協助釐清源頭製油廠「源春製油廠」製程、進出貨及流向資料。北市衛生局說明，持續追查發現，源春製油廠相同有效日期的苦茶油（2028/5/25）也出貨給台北市的「威加國際股份有限公司」75瓶，商品名稱以「高仰三苦茶油」販售。另外，北市衛生局說明，餘72瓶供貨給北市的「長庚生物科技股份有限公司」自有門市，也已要求長庚生技下架案內問題油品，共下架25瓶。永豐餘生技股份有限公司還有1款「猴頭菇香鬆（規格：190g）」產品也使用源春製油廠苦茶油，經釐清「並非使用本次檢出問題批號苦茶油」，但衛生局指出，為保護消費者食品安全，已要求該公司全面預防性下架。北市衛生局提醒，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089。