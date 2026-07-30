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▲總統賴清德。（圖／記者朱永強攝 ,2026.07.29）

日本九州熊本縣28日發生規模7.1強震，重創當地並造成嚴重傷亡，各國元首紛紛透過社群平台表達關切與慰問。日本首相高市早苗30日在X平台以日文、英文發文，公開感謝國際社會對熊本震災的聲援，並一一標註多位致意的各國領袖，然而名單中卻，消息曝光後在台日兩地網友之間掀起熱烈討論。根據貼文內容，高市早苗此次點名感謝的對象包括韓國總統李在明、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、巴西總統盧拉、塞爾維亞總統武契奇，以及羅馬尼亞總統達恩等多位國家領袖，逐一列出各方對日本的關懷與支持，唯獨榜單上未見台灣總統賴清德的名字。事實上，熊本強震發生後，賴清德已在第一時間透過X以中、日雙語發文，代表台灣人民向日本表達誠摯慰問，強調「台灣與日本是患難與共的真朋友」，並表明台灣已做好準備、隨時願意提供必要協助。總統府發言人郭雅慧30日也進一步證實，賴清德、副總統蕭美琴，以及行政院長卓榮泰，將各自以個人名義捐出投入賑災行動。高市早苗的感謝貼文曝光後，不少日本網友率先察覺名單有異，紛紛留言提醒「漏掉賴清德總統了喔」、「台灣總統賴清德也已經表達慰問了」，也有網友特別提到，義大利總理梅洛尼與賴清德的慰問訊息，讓人格外感受到對日本的友好與信任，質疑為何獨獨不見台灣被列入名單。更有網友直言批評，這篇英文貼文內容冗長且生硬，對於未將台灣納入感謝名單一事感到不解。