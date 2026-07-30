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▲中信兄弟投手黃恩賜重返一軍僅3天，昨日賽前練習時，意外受傷退場，被隊友背下場，經檢查確定為右腳阿基里斯腱斷裂。（圖／記者陳柏翰攝,2026.7.29）

中華職棒中信兄弟昨（29）日出現重大傷兵，右投黃恩賜賽前練習時，因右腳阿基里斯腱斷裂，本季確定「一球未投」就報銷。兄弟投手教練王建民今（30）日表示，黃恩賜訓練時，原地往上跳，落下來後衝刺兩步就倒下，未來復健期約8個月至1年，接下來牛棚將以原本的人員去調度出賽；此外，王建民也透露「小黑」吳俊偉狀況，「現在狀況就是直球的品質沒有那麼穩定，好球帶的位置都沒辦法去很好的掌握。」黃恩賜去年因右手肘骨刺及韌帶傷勢影響接受手術，經過近1年的復健前，7月26日回到一軍，不料昨日賽前練習時，右腳意外受傷，被隊友背下場，經醫院診斷為右腳阿基里斯腱斷裂，手術後復健期約8個月到1年。兄弟投手教練王建民表示，本來想說黃恩賜回一軍，對球隊牛棚更有幫助，結果「一球未投」就報銷，接下來仍會用原本牛棚的使用方式下去調度。王建民還原昨日賽前練習，黃恩賜訓練時，原地往上跳，落下來後衝刺兩步就倒下。由於黃恩賜確定本季報銷，兄弟牛棚仍必須倚賴李振昌、呂彥青、江忠誠、蔡齊哲等主力投手，至於「小黑」吳俊偉近況，王建民說，「現在狀況就是直球的品質沒有那麼穩定，好球帶的位置都沒辦法去很好的掌握。」不過兄弟牛棚近期仍有亮點，右投曾品洋出賽7場，防禦率僅1.23，王建民也說，這是後續可以持續關注的戰力。兄弟總教練平野惠一則表示，「我覺得他有抓住機會，當然球隊現況是這樣，他才有機會在一軍丟，還是期待他可以競爭勝利組牛棚的角色。」