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▲獲米其林綠星、必比登雙認證的「小小樹食」，也將在台灣美食展推出美味料理。（圖／翻攝小小樹食臉書）

年年人氣「日本美食館」 有廣島御好燒、海膽丼、明太子飯糰

住宿券最低下殺1.9折 餐券3.4折

▲各家飯店也推出住宿券、餐券，住宿券下殺1.9折起。（圖／台灣觀光協會提供）

現場門票全票費用200元 兩方式可免費進入

「台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會今（27）日宣布，今年美食展橫跨中央到地方、囊括全台14間米其林必比登美食、在地佳餚、冠軍伴手禮、五星飯店等，4天展期更有跨世代國宴主廚、五星飯店廚師、料理職人輪番帶來廚藝秀。「台灣美食展」主辦方表示，今年參展陣容堪稱世紀級卡司，匯聚至少14家米其林綠星及必比登推薦餐廳，包含獲雙重肯定的「小小樹食」、爆紅新上榜的「雲川水月」蔬食餐酒館，以及台中「麺や自在天」。而「臺灣好食館」與各部會展區，更集結牛店精燉牛肉麵、滬舍餘味、馨苑小料理，以及黃仁勳與白種元雙教父指名的五燈獎豬腳飯、傳承70年的老東台米苔目等排隊名店，名店齊出，民眾逛展覽可一次吃個夠。「日本美食館」於異國美食區重磅登場，不僅提供廣島御好燒、職人現烤仙貝，更首次引進大船渡新鮮海膽丼與鮑魚，並推出展場限定明太子飯糰，免出國就能嘗遍正宗日式美味；現場亦將販售印尼百年國民咖啡品牌Kapal Api的南洋風味咖啡。各大五星飯店集團紛紛推出展場限定超狂折扣：天成飯店集團品牌餐券下殺5.1折起，瑞穗天合國際觀光酒店平日雙人一泊二食住宿券下殺1.9折；台北美福大飯店推出每日限量的彩匯自助下午茶餐券，每張只要999元；晶華酒店全新推出azie餐廳爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐每張1999元，下殺6.6折。還有圓山大飯店祭出全新金龍客房住宿券展場限定7777元，下殺4.7折；宜蘭綠舞國際觀光飯店的嵐山景客房平日四人一泊一食住宿券7788元，下殺3.6折；海霸王集團的甲天下四人套餐美食券下殺3.4折，只要888元，每日限量50組，是年度搶購好時機。此外，本屆台灣美食展門票為全票200元，販售地點在展場世貿一館各票口，主辦方更規劃兩種免費進場方式：憑1張名片&與名片相符之身分證件，13、19號入口，若是沒有名片但可以出示足以證明為美食相關同業之證件者，例如：員工證、在職證明等也可。同業業別泛指食品及餐飲業、旅館業之餐飲部門、領有丙級或以上證照之廚師、食器通路/代理/批發/零售商/食品、台灣觀光協會捐贈單位、2026台灣美食展參展單位、貿協/世貿服務證▪️捐血贈票活動：7月25日至8月1日（展前5天至展期前2天）於北北基宜地區19個捐血點（限量8,000張），捐一袋血（250c.c），即可兌換1張門票，捐兩袋血（共500c.c）即可兌換2張門票。每人至多兌換2張門票。