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▲賴瑞隆戴上以Tarau（散穗高粱）編製的傳統花環，以族語「Mariyang wagi」表達問候。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆提供）

行政院今（30）日宣布西拉雅族正名，正式獲認定為台灣原住民族第十七族。高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，這是族人長年奔走、堅定爭取的成果，更是台灣落實基本族群正義的重要里程碑。他向所有投入正名運動的前輩表達最高敬意，並強調未來將以文化持續點亮高雄，打造以多元風采閃耀世界的城市。賴瑞隆今天發布日前與立委伍麗華走訪內門木柵地區的影片。在西拉雅族文化工作者李蕙琪引領下，他戴上以Tarau（散穗高粱）編製的傳統花環，以族語「Mariyang wagi」表達問候。李蕙琪說明，這句話帶有「今天很美好」之意，賴瑞隆也跟著族人一句句練習發音，感受語言與生活緊密相連的生命力。影片中，賴瑞隆品嚐以西拉雅族重要作物Tarau製成的茶飲、麻糬及特色料理，亦體驗編製花環。他並參觀文化廊道，了解族人復育傳統作物、投入語言復振及延續歷史記憶的歷程。賴瑞隆指出，正名是遲來但重要的肯定，更是文化復振的新起點。族群身分獲得正式承認後，政府更應持續支持族語、祭儀及聚落保存，使傳統融入日常生活之中。李蕙琪感謝高雄市政府長期支持部落。賴瑞隆表示，自己過去擔任高雄市觀光局主秘、新聞局長期間，便深刻體會「包容共榮」是城市的核心價值。未來要結合族語教育、社區走讀及地方創生，鼓勵更多年輕世代走入部落、親身學習，讓語言與傳統薪火相傳。賴瑞隆強調，每一個族群的歷史，都是城市共同的記憶；原住民族的多元文化更是高雄珍貴的寶藏。他也將與部落夥伴攜手，持續厚植城市底蘊，為高雄開創更多精彩。