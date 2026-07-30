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美股週四（30日）開盤後各主要指數齊漲，微軟受雲端業務表現優異激勵，股價盤中勁揚15％領漲，半導體板塊也展示強力反彈。另一方面，美國最新公布的6月個人消費支出（PCE）月減0.1％，是自2020年4月以來首見下滑，雖然PCE年增3.7％還是遠高於美國聯準會的2％通膨目標。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲326.37點或0.63％；標普500指數上漲81.10點或1.11％；那斯達克指數上漲527.189點或2.16％；費城半導體指數上漲727.92點或6.97％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲5.95％、輝達股價上漲1.50％、特斯拉上漲2.59％。記憶體類股方面，美光上漲10.38％、SanDisk上漲18.35％，SK海力士ADR股價上漲10.71％，SpaceX股價則是上漲3.71％。根據《CNBC》報導，微軟和半導體類股領漲，帶動股市從昨日的下跌中反彈。相較於微軟的意氣風發，Meta在發布疲軟的營收預期以及公布第二季自由現金流大幅萎縮91％後，股價在盤中大跌了超過9％。分析師埃文斯（Stephen Evans）表示，「這歸根結底是兩種AI投資策略的故事。其中一家公司在大幅增加支出的同時實現了利潤增長，而另一家公司則聽任這些成本侵蝕其淨利潤」。同時，扣除食物和能源的6月核心PCE月增0.1％、年增3.3％，市場預估分別為月增0.2％、年增3.3％。另外美國勞工統計局最新公布美國今年第2季GDP成長1.5％，低於經濟學家預期。對於這些總體經濟數字，富國銀行投資研究所全球股票與實體資產主管薩馬納（Sameer Samana）指出，「聯準會仍保持耐心，處於觀望狀態，並將在未來幾個月繼續觀察經濟的演變情況」。薩馬納認為，「若接下來的經濟數據支持聯準會採取行動，以紓解升溫的通膨壓力，這將使9月的會議成為一個潛在的政策調整時機」。