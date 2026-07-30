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AI浪潮席捲全球之際，也悄悄捧紅一批全新型態的「數位創業者」。一名年僅19歲的美國青年，原本乖乖在大學攻讀數位行銷，卻在接觸AI後嗅到龐大商機，果斷休學轉戰內容創作，如今靠品牌合作，創業僅短短1年就徹底翻身，成功案例掀起討論。現年19歲的麥爾汀（Maverick Maltin），從小因父親任職科技業，很早就接觸各種新科技產品，也因此比同齡人更早熟悉人工智慧與ChatGPT。2024年高中畢業後，他順利考進亞利桑那州立大學攻讀數位行銷，原本規劃畢業後直接進入相關產業發展。然而大一結束後的那個暑假，正當同學們忙著投履歷找實習時，麥爾汀卻反其道而行，一頭栽進自己真正感興趣的AI領域。他觀察到，當時市面上大量AI創作者都在分享艱澀的技術與專業知識，卻少有人願意把AI「翻譯成一般人聽得懂的語言」，這正是他看見的市場空缺。與多數瞄準年輕族群的創作者不同，麥爾汀選擇把目標客群鎖定在。他直言：「我不是想教20多歲的年輕人，他們可以看更複雜的內容。我想讓所有人都能理解AI。」因此他透過短影音，教導一般人如何運用AI解決日常生活問題，包括用ChatGPT撰寫履歷、搜尋優惠折扣、整理家中物品，甚至協助出售閒置商品，內容主打「接地氣」。2025年5月，他發布第一支TikTok影片，其中一支早期作品迅速突破，成績超乎預期，也讓他就此下定決心離開校園，全職投入內容創作。麥爾汀坦言，自己的成功關鍵並非發明全新題材，而是敏銳觀察市場正在流行的內容，再用更簡單、更吸引人的方式重新包裝呈現。他會快速追蹤熱門AI話題，並習慣在影片開頭直接點出工具名稱或拋出問題，第一時間勾起觀眾好奇心。隨著粉絲數持續攀升，品牌合作邀約也開始湧入，不過他並未急著變現，而是選擇先穩紮穩打累積觀眾信任。直到TikTok粉絲累積到約後，他才開始嘗試接案，第一筆品牌合作僅靠2支影片，就進帳目前，麥爾汀的收入，累計已完成超過，創業短短1年，每月就能穩定賺進6位數美元的收入，成長速度相當驚人。隨著事業版圖擴大，他也開始組建自己的團隊，加入經紀公司並聘請專職影片剪輯人員，把更多時間留給研究AI趨勢與構思內容，而非埋首處理剪輯等重複性工作。他坦言，過去花太多時間卡在後製環節，如今透過外包大幅提升整體工作效率。麥爾汀的成功案例也讓外界重新思考AI時代的獲利邏輯——不只技術開發者能從中受惠，能把複雜科技「翻譯」成一般人能理解語言的人，同樣能搶佔創業先機。他認為，AI技術雖然複雜，但使用者不需要成為工程師，，這也正是他這一年多來能夠快速突圍的核心心法。