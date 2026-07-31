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「車界女神」李冠儀近日發文指控，自己遭車界同業職場霸凌與性騷擾7年，掀起外界熱議，她擁有168公分、超級大長腿魔鬼身材，是知名汽車節目主持人、車評人與試車手，因為長年活躍在車圈，擁有了「車界女神」稱號，在汽車產業中闖出一片天地。李冠儀擁有168公分、48公斤的魔鬼身材，早期以平面模特兒、活動主持人身分出道，接著擔任車展Show Girl，因亮眼外型吸引不少目光，後來她轉型成為了能親自試駕、分析車性能的汽車媒體人。她接續參與《Go車誌》〈冠儀試車〉單元，並主持財經節目《夢想街57號》，與汽車達人討論新車資訊、汽車市場變化與購車指南。她靠著親切的風格，成為了汽車節目的代表性女性主持人。除了汽車領域，李冠儀也挑戰戲劇演出，包括《廉政英雄》、《愛情女僕》、《我們發財了》、《一代新兵之八極少年》等，是一位不只能夠主持、還能夠演戲，同時兼具外表的女演員，不過她在4月底時宣布離開《夢想街57號》，消息曝光後多年粉絲超驚訝。2026年7月29日，李冠儀公開長文，透露自己多年來在汽車媒體圈受到職場霸凌跟性騷擾，她透過過去無預警被代班、工作現場被肢體接觸等，雖然長期選擇忍耐，但仍然碰到了再也忍不下去的情況，她表示，選擇站出來不是為了博取同情，而是希望替自己與曾受到不合理對待的同業守住底線。