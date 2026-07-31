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「炭酸」一詞 一葉、二葉瞬間變臉

▲小八貓詢問是否有「炭酸飲料」，讓一葉、二葉瞬間神情大變，其實藏著日文「炭酸」與「單三」同音的雙關。（圖／翻攝自Nagano X）

三號電池為何代表永生？背後代價令人毛骨悚然

▲漫畫揭露一葉、二葉必須裝入三號電池才能繼續活動，也成為電影中「永生」設定的重要伏筆。（圖／翻攝自Nagano X）

為何偏偏是三號電池？「靈魂重21公克」

▲一般三號電池的重量大多落在20多公克，與傳說中的21公克相近。（圖／翻攝自Panasonic Energy）

Panasonic真的推出聯名 三號電池是最地獄周邊

▲限定聯名電池印有吉伊卡哇、小八貓與兔兔等角色圖樣，另一面重現電影中的三號電池造型。（圖／翻攝自Panasonic Energy）

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》今（31）日上映！電影延續作品可愛療癒的外表，卻藏著不少令人細思極恐的劇情設定。許多觀眾看完後，可能都會好奇片中出現的「三號電池」究竟代表什麼，甚至有人在社群直呼「不要再提三號電池了」、「看到電池就有陰影」。其實，這顆不起眼的AA電池不僅牽涉人魚島的秘密，前段劇情還早已透過日文「炭酸」的同音雙關埋下伏筆。電影中，吉伊卡哇、小八貓與兔兔剛抵達人魚島，便受到島民以音樂、舞蹈及美食熱情歡迎，但吉伊卡哇因搭船感到不舒服，貼心的小八貓便向附近的一葉、二葉詢問，有沒有能讓牠舒服一點的「炭酸飲料」，一葉、二葉聽見「炭酸（たんさん）」，卻神情大變、冷汗直流。許多觀眾當下摸不著頭緒，其實，日文的「炭酸（たんさん）」與三號電池「單三（単三，たんさん）」讀音相同，一葉、二葉當下以為小八貓知道兩人身上藏著三號電池，才會嚇壞。這個雙關建立在日文同音詞上，翻譯成中文後較難直接察覺，但劇情其實早已悄悄埋下伏筆。電影中，一葉、二葉因為吃了人魚而獲得永恆的生命，身體也因此產生變化，變成必須裝入三號電池才能繼續活動。換句話說，電池就像兩人的動力來源，只要裝上電池便能重新行動，也不會隨著時間老去。看似成功獲得了「永生」，實際上卻失去原本的身體，成為必須依賴電池才能生存，因此三號電池不只是普通道具，更象徵一葉、二葉為了永生付出的代價。電影藉此呈現「何謂永生？」的沉重命題，讓一顆日常生活中隨處可見的電池，成為許多觀眾看完後揮之不去的陰影。至於作者為什麼選擇「三號電池」，目前並沒有官方答案，不過社群上近期流傳一種解讀，認為可能與「靈魂重21公克」的都市傳說有關，因此猜測作者Nagano可能刻意透過電池的重量呼應「靈魂」。一般三號電池的重量大多落在20多公克，與傳說中的21公克相近，裝入三號電池就像重新放入靈魂，讓原本無法活動的身體再次甦醒，不過，Nagano目前並未說明三號電池設定是否真的與21公克有關，相關說法仍屬於網友的猜測。值得注意的是，日本 Panasonic Energy 真的與《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》合作，推出電影限定版三號鹼性電池，把這項讓人難以忘記的電影梗道具做成可以實際使用的商品。聯名款限定電池除了印有吉伊卡哇、小八貓與兔兔等角色的設計，也重現電影中的三號電池造型。還沒看電影時，可能只會覺得是普通又可愛的聯名商品，理解劇情後再看到電池，意義便完全不同。不少觀眾看完電影後表示「知道劇情後還買得下去嗎」、「這根本是最地獄的聯名商品」。