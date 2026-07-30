稍早外媒《NBA Memes》於X上發表Kobe生涯代表美國隊出戰國際賽的累積成績，竟保持36勝0敗完美不敗紀錄，大讚他為「極致贏家」

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Kobe國際賽沒輸過球！生涯總戰績36勝0敗

2面奧運金牌在手 兩次都是擊敗西班牙

進入第四節，Kobe突然開啟得分模式，在短短67秒內連續飆進4顆三分球，個人連拿12分，瞬間把比賽拉開，本戰也被認為是Kobe國際賽最佳代表作，後來決賽再度打敗西班牙，拿下個人第2面金牌。

但Kobe並不是史上為美國隊出賽過最多場的球員，這項紀錄保持人是詹姆斯（LeBron James）， 他生涯為美國隊出賽多達71場，國家隊戰績為66勝5敗、勝率93%

NBA已逝傳奇巨星科比·布萊恩（Kobe Bryant），在全世界籃壇留下無數精彩時刻，黑曼巴精神也影響許多後進球員，身披美國隊10號球衣出戰國際賽的身影也成為生涯最經典時刻之一。，球迷見到誇張數據也感嘆，「老大又想你了」、「你現在過得好嗎？」、「謝謝你為籃球帶來的貢獻。」回顧Kobe一級成人國際賽生涯，共代表5支不同美國國家隊出賽過，首次代表美國家隊出戰是2007年FIBA美洲錦標賽，該屆賽會美國以10勝0敗奪金，順利取得2008年北京奧運門票。再來是2008年北京奧運，包含開打前的巡迴熱身賽5連勝，這支集結NBA最強球員、被譽為「救贖之隊」的美國隊，最終於奧運會上打出8勝0敗成績奪金，包含與西班牙的金牌戰，被稱作是奧運歷史上最偉大的比賽之一。該戰剩下不到3分鐘時，西班牙將分差逼近至2分，Kobe隨即在左側三分線外壓哨出手並命中，同時造成對方犯規，完成「四分打」後，他隨即將食指放在嘴唇上做出「噓（Shhh）」的手勢，成為該年奧運最經典的畫面之一，此役Kobe攻下20分、6助攻。再來是2012年倫敦奧運，包含熱身賽在內美國再度以13連勝奪金，在對陣澳洲八強淘汰賽中，美國隊前三節戰況一度僵持。Kobe總計為美國隊參與過36場包含官辦熱身賽的正式比賽，戰績為36勝0敗、勝率100%，獎項則有2面奧運金牌（2008、2012）、1面美錦賽金牌（2007），等於美國隊只要有穿上10號球衣的Kobe加入 ，就從未輸過任何一場比賽。，主因在於詹姆斯生涯早期曾歷經過美國男籃最為低潮的「黑暗期」，因此輸過幾場球，包含2004年雅典奧運苦吞3敗，最終僅收入銅牌，但他也成為後來率領美國隊重返霸主地位的核心功臣之一。