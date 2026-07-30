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為守護青少年健康，屏東縣政府衛生局提醒，依《菸害防制法》規定，電子煙等類菸品已全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，且任何人不得販售或提供菸品給未滿20歲者。衛生局呼籲業者落實「疑似未滿20歲先查驗證件」原則，共同防堵青少年接觸菸品。衛生局長張秀君表示，近年電子煙及加熱菸常以新潮、時尚或減害等形象吸引年輕族群，但產品多含尼古丁及其他有害物質，容易造成成癮，並影響青少年腦部發育與身心健康，民眾切勿誤信相關宣傳。衛生局指出，商家販售菸品時應主動確認消費者年齡，如有疑慮應查驗身分證件，違法販售菸品給未滿20歲者，最高可處新臺幣25萬元罰鍰；違法販售、展示或廣告電子煙等類菸品，也將依法嚴格查處。衛生局呼籲，營造無菸環境需要家庭、學校、社區及商家共同努力，家長若發現孩子接觸電子煙或新興菸品，應及早關懷與引導；有戒菸需求的民眾，也可善用縣內戒菸服務資源，遠離菸害、守護健康。