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中華職棒中信兄弟今（30）日以10：5大勝樂天桃猿，先發投手「美美」鄭浩均主投6局失4分，靠隊友火力支援，相隔2個月再奪勝投。賽後總教練平野惠一認為，鄭浩均此役表現不盡理想，尤其是低角度控球較不精準，但4局後有立刻修正；平野直言，鄭浩均這2年的差別就是投球的平衡，但近期練習、修正課題有漸入佳境的趨勢。面對近期拉出3連勝的桃猿，兄弟推出「本土王牌」鄭浩均先發，不料一開賽就挨了陳晨威「首局首打席全壘打」，但兄弟打線夠幫忙，3局上一輪猛攻灌進6分，雖然鄭浩均3局下又被敲3安失掉3分。但4局後迅速修正，演出9上9下，最終投滿6局，失掉4分責失分，被敲出5支安打，另外送出2次三振、2次保送，相隔2個月奪下本季第4勝。賽後兄弟總教練平野惠一表示，鄭浩均此役表現沒有很理想，直言低角度控球較不精準。平野進一步指出，桃園球場大螢幕賽前都會播放客隊投手影片，「去年美美的比賽，投球平衡感非常好，但今年就差很多，我也有跟他說，本人也覺得去年比較好。」平野指出，既然知道問題的點在哪，就可以透過對照去修正，「美美最近練習的課題有越來越好的趨勢，雖然今天有失分，但野手替他打回更多分數。」鄭浩均在4局後回穩，最終投滿6局，平野認為鄭浩均有效打亂對方打者節奏，最主要是控球的改善。此役兄弟能夠大勝桃猿，同樣是靠著對手「控球失準」，桃猿先發投手陳克羿單局出現4次四壞球保送，被兄弟打下6分，成為此役勝負分水嶺。平野認為，此役保送確實是關鍵，「尤其是球種較少的投手，當控球不穩時，要用什麼球搶好球，打者鎖定也會比較簡單。」