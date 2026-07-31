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專家會議要求中聯列席 檢視送予台中市府改善報告

近日外界質疑，「7月4日食藥署專家會議竟有中聯代表」，並影射政府護航業者，衛福部食藥署嚴正澄清，相關說法將「業者列席說明」混為「參與專家決策」，與事實不符，也強調，所謂「門神」情事絕非事實，相關當日會議紀錄、資料已主動全數函送檢調偵辦。中聯致癌油第三方調查報告已出爐，不過，台中市長盧秀燕被問到致癌油案「誰是門神」，用消去法稱不是食藥署長姜至剛、也不是行政院政務委員陳時中；也遭外界解讀暗指衛福部長石崇良。更有外界質疑，「7月4日食藥署專家會議竟有中聯代表」，並影射政府護航業者。石崇良於30日受訪時已強調「問心無愧」。而食藥署同日晚間也再度發布聲明澄清，「7月4日專家會議是要求中聯公司列席，就本案苯駢芘（BaP）超標事件進行說明，並檢視中聯公司於7月3日提送予台中市政府的製程改善報告」。食藥署表示，因中聯公司未提出有效改善措施，不具備復工條件，經專家會議討論後，「明確決議中聯公司不准復工。」食藥署提到，當天的會議，專家另針對原型油品及相關加工製品的預防性下架範圍進行討論，依據科學證據、檢驗結果、風險評估及專家建議作成決議，「所有決策均由專家提出意見後形成共識。」至於外界所稱政府護航業者或存在所謂「門神」情事，食藥署強調「絕非事實」，也已主動將當日會議紀錄、相關影音及文件資料全數函送檢調機關。