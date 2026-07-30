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日圓兌美元匯率在美東時間30日早盤突然急升，一度強勢站上158大關，相較於29日下午5時的匯率水準，在短時間內大幅升值近5日圓。這也是創下近兩個月來日圓兌美元的新高。市場人士普遍認為，日圓這波強勁反彈背後極可能是日本政府與日本央行再次聯手進行了外匯干預。根據《共同社》報導，美國聯準會29日結束宣布維持基準利率不變，化解了市場此前對升息的疑慮。隨著升息預期落空，外匯市場隨即湧現大量拋售美元、買進日圓的避險與套利盤。而在美東時間30日早盤，在美國最新經濟數據公布後，日圓兌美元匯率隨即展開極為急促的暴力升值。交易員指出，如此罕見且劇烈的升幅，相當可能是官方干預的跡象。若確實是日本官方出手，這將是日本當局繼今年4月底至5月初大舉買進日圓、拋售美元以來，所發動的最新一輪外匯干預行動。不過按照過去慣例，日本政府通常不會第一時間證實是否進行外匯干預。而在日圓急升引發關注後，日圓兌美元匯率也出現回貶。