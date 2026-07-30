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台苯宣布高雄林園廠將自10月1日停產，恐影響160多位第一線勞工權益，國民黨高雄市長參選人柯志恩在27日即表達關切，並提出如何照顧石化業勞工與推動傳統產業轉型的「四大訴求與行動計畫」，承諾將與石化產業勞工展開柯志恩也獲高雄市石化產業總工會邀請於8月6日召開「石化產業研討會議」，共商討論針對產業轉型發展及石化業可能減產與關廠情形下，政府可如何支援勞工並傾聽勞工心聲。柯志恩表示，半年前信昌化工林園廠傳出大規模裁員時，她即察覺石化廠關廠、停產恐陸續發生，當時就曾與多個石化產業工會進行擴大座談，當時她即提出勞動部列入「僱用安定措施」的九個行業類別裡，並沒有石化業，應將石化業也納入「僱用安定措施」中，如今將近半年過去，勞動部還是沒有動作，希望勞動部將石化業盡速納入。柯志恩進一步表示，就她了解，當前石化產業經營情況相當險峻，繼台苯之後，可能還有其他未爆彈，現在石化業勞工人人自危，即便想轉入其他石化企業，也無工作機會，不是人事產線都縮編，就是遇缺不補。柯志恩強調，台苯透過處分資產已順利回收約 19 億元現金，具備充足的資本進行半導體特化與綠能轉型。她認為企業在追求獲利轉型的同時，絕不能把風險與陣痛，單方面轉嫁給長期奉獻的高雄在地員工與家屬，高市勞工局已介入要求資方落實勞資協商，希望勞工局督促事業單位善盡雇主責任，務必落實「一個都不能少」的照顧機制。針對如何照顧石化業勞工與推動傳統產業轉型，柯志恩具體提出「四大訴求與行動計畫」，首先呼籲台苯安置方案 盡可能加碼中高齡員工保障，柯志恩認為，台苯手上具備足夠的營運現金，資方公佈的安置方案必須遵守《勞動基準法》法定資遣費標準，並針對年資較高、再就業困難的中高齡員工，盡可能做額外的生活津貼或退休加碼，保障勞工晚年生活。其次推動「廠區轉型內部留用」台苯宣布未來將轉型聚焦於能源貿易、資產管理與再生能源三大主軸。柯志恩呼籲資方應優先開辦「內部轉型培訓專案」，針對意願留任者提供技能訓練，使其無縫接軌新事業，並強調若她未來當市長，也會增加企業盡到企業社會責任後的各種政策租稅獎勵可能。另外，就是提供「跨企業職涯媒合」 成立「林園石化轉型人才媒合專區」台苯林園廠員工多具備化工、設備維護及工安等專業技術。柯志恩呼籲市府應跨局處，結合勞工局與經發局，主動對接轄內及鄰近的高值化石化企業。柯志恩主張在林園設立「石化轉型人才媒合專區」，辦理客製化轉職媒合會，協助員工轉戰高科技或高毛利的特化產業。最後是 爭取中央碳費挹注「勞工權益基金」：打造高碳排產業公正轉型安全網。柯志恩強調：「產業淨零轉型，不能遺落任何一個勞工家庭！」高雄承擔全國最高碳排與轉型陣痛，面對石化等傳統產業關廠或縮減規模，衝擊直接牽動家庭生計與子女教育。因此她未來若擔任高雄市長，將依據《氣候變遷因應法》之「公正轉型」精神，主動向中央環境部爭取「溫室氣體管理基金」專案補助高雄，並將爭取的經費部分撥入「高雄市勞工權益基金」，成立「石化及高碳排產業公正轉型專戶」，專款用於因「石化及高碳排產業」關廠受衝擊勞工之過渡期生活補助、子女教育補助、心理健康諮商及綠領轉職培訓津貼。此外，她所帶領的市府，也會結合經發局與高科技產業提供轉職培訓，從源頭解決家庭經濟問題。